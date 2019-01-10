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"Голова нужна не только для того, чтобы в неё есть". Марк Ткачук о заявлении Октавиана Цику
10.01.2019

Заявление кандидата в депутаты Парламента от блока "Acum" Октавиана Цику о том, что он "разобьёт голову всем, кто осмелится использовать оппозицию в интересах определённой группы" вызвало множество разнообразных реакций и дискуссий. Отреагировал на заявление экс-министра и доктор истории Марк Ткачук, сообщает eNews.

"Октавиан Цику - этакий Виталий Кличко молдавской потешной оппозиции - позволил себе в негативном контексте помянуть высокое слово "талибы", уравняв его с какими-то продажными наймитами режима. 

 Цику должен иногда понимать, что голова ему дана не только для того, чтобы в неё есть. И, если он ею воспользуется по назначению, то сообразит, что лучше ему молдавский Талибан не цеплять. 

Слишком уж он в этом случае похож на какого-то яркого додонка или на плохо тренированного плахотнюковского выкормыша! 

Хотя, понятно, что желание понравиться одновременно и Додону, и Плахотнюку - это, безусловно, самый короткий путь в местную политику...", написал Ткачук на своей странице в Facebook.

 Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в депутаты от тандема ПДС-ППДП Октавиан Цику угрожает всем, кто станет критиковать оппозицию. Об этом говорится в так называемом наставлении для избирателей, которое Цику опубликовал на своей странице в соцсети

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