Под Унгенами косули и олени сами пришли за пищей к лесникам

Дикие обитатели заповедника Плаюл Фагулуй в Унгенском районе пришли за кормом к людям после наступления морозов и выпадения снега.

К специально уставленным кормушкам приходят обычно пугливые и осторожные косули и олени. Прежде самые наглые обитатели леса – кабаны и зайцы, приходят за пищей последними.

Подкормку для диких обителей заповедника лесники начинают раскладывать с ноября. На зиму они заготовили 60 тонн сена, 30 тонн фруктового жмыха и около трех тонн соли.

Сотрудники заповедника проявляют осторожность, направлялась к лесным кордонам. Жмых, сено и соль к местам кормления они подвозят на запряженной лошадью телеге, чтобы лишний раз не нервировать диких зверей

- Каждый день мы раскладываем по кормушкам примерно 500-600 килограммов корма, - рассказал locals.md замдиректора заповедника Борис Курош.

Природный заповедник Плаюл Фагулуй (Буковый край) находится на юго-западной окраине села Бахмут. Он был создан в 1992 году на площади в 5558,7 гектаров на базе охотничьего хозяйства Рэдений Векь в северо-восточной части плоскогорья Кодр для охраны экосистемы речки Рэдень с каскадом озёр.