Садоводы-яблочники Молдовы выиграли от торговой войны между США и Индией

Усиливающаяся торговая война между Индией и США дает шанс садоводам из Молдовы вытеснить американцев с индийского рынка яблок и орехов.

С 31 января 2019 года правительство Индии вводит повышенные пошлину на яблоки, миндаль, фундук, чечевицу из США. Это стало ответом на аналогичные действия США в отношении индийского экспорта стали и алюминия.

В результате в Индии открылся рынок в размере 1 миллиарда долларов для потенциальных экспортёров орехов и фруктов. В числе стран, которые могут получить наибольшую выгоду от увеличения экспорта в Индию, эксперты называют Молдову, Украину и Узбекистан.

Ранее Индия уже запретила импорт яблок из Китая, что вызвало дефицит этих фруктов в стране. В сезоне 2017/18 годов Индия импортировала 279 тысяч тонн яблок, из которых 55% было поставлено из США. Индийцы уже ведут переговоры с Украиной по закупке яблок, к ним может подключиться и Молдова, сообщает east-fruit.com.

Перспективным является и рост экспорта грецких орехов из Молдовы в Индию. До начала торговой войны США ввозили в Индию орехов на сумму в 40-45 миллионов долларов в год. Ранее Молдова не поставляла орехи в Индию. Теперь возможность появления перспективного экспортного рынка напрямую зависит от расторопности чиновников Министерства сельского хозяйства.

В 2018 году Молдова столкнулась с затовариванием рынка яблок из-за рекордного урожая. В результате тысячи тонн яблок были выброшены на свалки. Глава Минсельхоза Николае Чубук переложил ответственность за горы гниющих яблок на полях на «вредителей».