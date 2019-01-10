Lapscreen — портативный монитор для смартфонов

Стартап Lapscreen представил в Лас-Вегасе одноимённый монитор для мобильных гаджетов. Он подключается по USB Type-C и позволяет работать на большом экране в любом месте. Главными особенностями гаджета стали компактность и мобильность.

Lapscreen имеет 12,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD. Общие размеры монитора составляют 282 х 210 мм, что сравнимо с листом бумаги формата А4. Весит устройство всего 400 граммов. Толщина в области дисплея составляет 4 мм, а нижней части, где находятся разъёмы и электроника — 8 мм. Из портов доступны один USB Type-C и полноразмерный HDMI.

Монитор можно использовать со смартфоном, планшетом, ноутбуком и любым другим устройством. Изображение выводится как по USB Type-C, так и через HDMI, но во втором случае всё равно нужно подключить питание по USB Type-C. Идея Lapscreen заключается в том, чтобы всегда иметь с собой портативный монитор, который можно положить в сумку, рюкзак или даже в папку с бумагами. Подключив его к смартфону, можно играть, смотреть видео или даже работать на большом экране практически в любом месте. У дисплея нет подставки, но производитель обещает исправить это в будущих версиях.

Цена у Lapscreen не такая лёгкая, как он сам, — $200 за базовую модель. Вариант с сенсорным экраном обойдётся в $265.