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Спорт
Николае Каланча будет выступать за „Дунэря” из Кэлэрашь
10.01.2019

Вратарь Николае Каланча перешёл в клуб „Дунэря” из Кэлэрашь. 32-летний игрок сделал выбор в пользу „Дунэря”, несмотря на то, что в своём составе его желало видеть и бухарестское „Динамо”, передаёт IPN.

В последние два года Каланча выступал за клуб „Университатя” из Крайовы, однако в последнее время он не вписывался в планы итальянского главного тренера Дэвиса Манджа. В течение своей карьеры он также защищал цвета „Зимбру”, „Крыльев Советов”, „Чахлэула” и „Волунтарь”. Каланча провёл 19 матчей за сборную Молдовы.

„Дунэря” Кэлэрашь занимает 12-е место в чемпионате Румынии, команду тренирует Дан Алекса.


 
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