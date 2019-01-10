Сирота из Молдовы Алекс Бобочел: «Первым делом родственники вскрыли сейф и забрали все деньги и мамины драгоценности»

Теперь у борющегося с тяжелой болезнью сына ушедшей из жизни известной практически всему Кишиневу Валерии Бобочел дядя-священник пытается отжать квартиру.

Письмо Алексея Бобочел, сына Валерии, который в буквальном смысле борется за жизнь – у него неизлечимая (пока неизлечимая, есть информация, что в США нашли метод борьбы с этим недугом) форма мышечной дистрофии Дюшена – всколыхнуло соцсети. Его мама, известная клоунесса, ведущая Валерия Бобочел без особой помощи родственников, но при поддержке не связанных с ней кровным родством людей, боролась с болезнью Алекса. И сегодня этот талантливый парень выигрывает международные чемпионаты по компьютерным играм, обладает отличным слогом (его мама тоже издавала книги с рассказами), а еще у него доброе, широкое сердце. Его любят. За доброту. За силу духа. Как любили его маму – женщину-праздник, которая никогда не жаловалась на жизнь, - знаменитого клоуна Нафталина.

Валерия Бобочел ушла из жизни 4 ноября 2017-го, больше года назад. Алекса не бросили, ему помогают самые разные люди.

От мамы осталась квартира на Ботанике, сбережения. На лечение Алекса нужно немало средств, лекарства – по бешеным ценам. Но Валерия не оставила завещания. И тут началось... Алекс долго не хотел выносить сор из избы. Но видимо достали уже парня так, что он открыто рассказал, что происходит у него дома:

«Друзья, как я и обещал, отвечаю на возникшие вопросы и не только. Но сначала я бы хотел всех вас поблагодарить за то, что вы со мной и за ваши искренние пожелания. СПАСИБО!

На данный момент, как и практически весь прошлый год, кроме февраля (о котором я бы не хотел говорить), живу один. Мне есть, кому помогать, и я ценю эту помощь и этих замечательных людей.

Было много причин недоверия к моим родственникам с самого начала. 5-го ноября 2017-го, когда приехали родственники, первое, что они сделали, так это выгнали из квартиры маминых подруг, которые бескорыстно и неоднократно помогали маме. Потом был вскрыт домашний сейф и забраны все денежные средства и мамины драгоценности со словами, что всё вернется, когда будут открыты банковские карты. Непонятно, какое отношение имеют драгоценности к банковским картам, и зачем это все выносить из сейфа, когда можно было просто спрятать ключи. К слову, мамины банковские карточки были открыты ещё в ноябре 2017 года, и до сих пор я не знаю, сколько они забрали. Хотя неоднократно и я, и мой адвокат их об этом просили.

Далее история с наследством: изначально моими родственниками было сказано, что они не будут претендовать на наследство, и что все должно перейти мне от мамы. Через некоторое время всё изменилось, и теперь, ради моей якобы защиты, они будут претендовать на наследство, но всем я смогу пользоваться.

В мае 2017-го, когда через 6 месяцев пришло время получать остававшееся от того, что было изначально, т.е. 1/3 наследства, я узнаю от нотариуса, что выдача мне наследства приостановлена в связи с принесенным моей бабушкой заявлением в суд, написанным от имени моего отца. Я позвонил папе и из разговора понял, что он не в курсе сути заявления, просто родственники попросили его подписать готовую бумагу. Темой заявления является лишение меня дееспособности с запретом на право пользования моими средствами и наследством моей мамы. Немного позже я узнал, что письмо было составлено с помощью адвоката, который сейчас представляет интересы Евгения Бобок.

Это было неожиданно, и из-за этой неожиданности мне пришлось нанять адвоката, который бы защищал меня в суде.

К моему счастью, суд просто не принял такое заявление, и судебное дело не открыли. Но нотариус всё равно из-за этого задержал на месяц получение наследства. Где-то в середине лета 2018 года дедушка и бабушка передали свои части наследства дяде Евгению Бобок, который действительно является их сыном, моим дядей и служит в церкви, священником. При этом не уведомили ни меня, ни моего адвоката, с которым впоследствии встречались. Узнал об этом я в середине сентября из квитанции за свет, где рядом с А. Бобок было и Е. Бобок.

В октябре, незадолго до годовщины маминой смерти, вместо слов соболезнования от моих родных, на которые я в принципе и не рассчитывал, мне пришло письмо от моего дяди с некоторыми предложениями, которое, оказывается, было предварительным заявлением для подачи в суд. Ярче всего запомнилось предложение: «взамен 1 метр 7 см в моей комнате, которые мне не принадлежат, отдать им всю мамину студию (большую лоджию), а так же предложение мне полностью оплатить отопление, иначе заселят квартирантов (что оказалось пустым звуком).

В начале декабря мне приходит очередное письмо, но на этот раз с розовой бумажкой. это заказное письмо, в котором та самая повестка в суд, куда я обязательно пойду.

Дополнительная информация по суду скоро будет, точной информации пока нет».