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Президент взял под контроль транспортировку молдавской продукции через Украину
10.01.2019

Президент Молдовы Игорь Додон попросил премьер-министра России рассмотреть вопрос об импорте товаров из Молдовы, которые теперь придется везти в РФ в обход Украины.

Глава государства направил официальное письмо Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с Постановлением Правительства РФ, которое создало определенные затруднения для молдавского экспорта. Согласно правилам, товары нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки.

- Напомню, что 1 января 2019 года Россия отменила пошлины на импорт ряда товаров из Республики Молдова, реализуя договоренности, достигнутые ранее Президентами РФ и РМ. Однако с 1 января вступило в силу другое Постановление Правительства Российской Федерации, которое вводит запрет на импорт украинских товаров в Россию, а также товаров других стран, которые доставляются на территорию РФ транзитом через Украину, - написал Игорь Додон на своей официальной странице в Facebook.

Глава государства отметил, что для решения возникшей проблемы на данном этапе ведутся переговоры с руководством Российской Федерации.

- Таким образом, сообщаем нашим экономическим агентам (производителям и экспортёрам) о том, что Президент Республики Молдова взял под личный контроль урегулирование проблемы, и ее решение будет найдено в ближайшие дни, - отметил Игорь Додон. 


 
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