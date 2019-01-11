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Здоровье
Запрещенный в Румынии крем свободно продают в Молдове
11.01.2019

Румынское Национальное агентство по лекарствам (ANMDM) опубликовало предупреждение о том, что один из косметических кремов серии Aur Derma содержит вещества, отличающиеся от указанных в сопроводительной информации.

Речь идет о креме «Aur Derma с мимозой, миррой и прополисом», который до сих пор продвигался в качестве натурального косметического продукта.

После проведенных тестов одним из австрийских профильных учреждений, оказалось, что крем содержит совершенно другие компоненты, после чего австрийцы забили тревогу.

ANMDM опубликовало предупреждение, в котором информирует, что крем «Aur Derma с мимозой, миррой и прополисом» содержит активные лекарственные вещества со специфическим терапевтическим эффектом, передает Noi.md.

- Учитывая возможное неблагоприятное воздействие на здоровье людей, пользующихся этим продуктом, ANMDM предостерегает пациентов и широкую общественность от покупки и использования крема Aur Derma с мимозой, миррой и прополисом, который все еще присутствует на рынке, – говорится в сообщении румынского агентства.

Отметим, что крем «Aur Derma с мимозой, миррой и прополисом» находится в свободной продаже в Молдове.


 
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