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Видеорегистратор снял, как внедорожник сбил пешехода перед зданием мэрии в Кишиневе
10.01.2019

Девушка осталась жива, но получила множественные травмы [видео]

В сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль сбивает девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Кишиневе.

На кадрах видно, как девушка решила перебежать дорогу по «зебре» пред проезжающими машинами.

Пострадавшей 20 лет. Ее с травмами различной степени госпитализировали. За рулем автомобиля марки Jeep находился 68-летний мужчина. Водитель не сбежал с места ДТП, а дождался полицейских и «скорую».

Подробности ДТП выясняются/

Источник: agora.md


 
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