Видеорегистратор снял, как внедорожник сбил пешехода перед зданием мэрии в Кишиневе

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Технологии
Девушка осталась жива, но получила множественные травмы [видео]
В сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль сбивает девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Кишиневе.
На кадрах видно, как девушка решила перебежать дорогу по «зебре» пред проезжающими машинами.
Пострадавшей 20 лет. Ее с травмами различной степени госпитализировали. За рулем автомобиля марки Jeep находился 68-летний мужчина. Водитель не сбежал с места ДТП, а дождался полицейских и «скорую».
Подробности ДТП выясняются/
Источник: agora.md
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