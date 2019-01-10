Почему в Кишиневе не убрано, что делать…

В 2018 году в муниципальном бюджете были предусмотрены миллионы леев на закупку снегоуборочной техники, но до сих пор этого не было сделано.

Комиссия ЖКХ в мунсовете, возглавляемая социалистом, провела анализ и установила, сколько спецтехники необходимо муниципию, чтобы можно было расчистить город от снега и справиться с непогодой. Кроме этого, на протяжении трех лет в примэрию подавались многочисленные заявки, но местная исполнительная власть так и не предприняла мер.

В Кишиневе нужно создать оперативный штаб, который будет действовать до конца зимы, так как ситуация в муниципии, при малейшем снегопаде, становится катастрофической.

Штаб должен сотрудничать с частными предприятиями для расчистки города от снега (в том числе с привлечением на арендной основе машинных средств). Чтобы велся контроль тепло и газоснабжения, а также, чтобы все услуги предоставлялись гражданам своевременно и в полной мере. Работа штаба должна вестись 24 часа в сутки. Только тогда можно будет хоть частично решить возникшие вопросы.

Вопросы непрозрачности использования средств, закупок, незаконности власти и многое другое.

Почему в городе все так и не так… (уборка, реагенты, транспорт и многое другое) – здесь по ссылке. Профессиональное мнение представителей нашей команды.

ИВАН ЧЕБАН