Блок ACUM не примет участия в референдуме

Избирательный блок ACUM не поддерживает консультативный референдум, который состоится в один и тот же день с парламентскими выборами и призывает избирателей не голосовать в ходе плебисцита.

Лидер ПППДА Андрей Нэстасе сказал в ходе пресс-конференции, что проведение данного референдума было установлено с нарушением закона, так как 30 ноября 2018 года, когда Парламент определил, что консультативный референдум будет проведен 24 февраля, в один и тот же день с парламентскими выборами, действующий Избирательный кодекс не позволял тогда проведение референдума на 60 дней до и после проведения парламентских, президентских и местных выборов.

Кандидат от блока ACUM по избирательному округу № 15 Игорь Мунтяну считает, что референдум от 24 февраля проводится нынешними властями с целью манипулирования граждан и отвлечения внимания от действительных проблем предвыборной кампании. По словам Игоря Мунтяну, данный референдум носит популистский характер, призванный добавить положительный имидж Демократической партии. Игорь Мунтяну призывает всех избирателей пренебрегать референдумом и быть внимательными к кандидатам на должность депутата с тем, чтобы проголосовать за людей по их собственным заслугам.

„Данный референдум не обоснован с научной точки зрения, нет также технического объяснения, почему количество депутатов должно быть сокращено именно до 61 человека. Все эти вопросы можно будет решать потом, в законном порядке, будущим Парламентом, после того, как ACUM придет к власти”, сказал кандидат от блока ACUM Александру Слусарь.