Санду и Нэстасе: Занимаются сомнительной деятельностью, не имеют постоянных заработков

Занимаются сомнительной деятельностью, не имеют постоянных заработков и пользуются счетами за рубежом. Так выглядят в глазах жителей страны политики, которые подали в ЦИК декларации о доходах без указания места работы.

Среди таких безработных в том числе лидеры ПДС и ППДП. Майя Санду, согласно ее декларации, не имела доходов два последние года. Нигде не был трудоустроен и Андрей Нэстасе. «Одни трудятся, причём много, в поле, и у них нет доходов, а другие не работают, ходят туда-сюда, и у них есть доход».

«Они ИСПОЛЬЗУЮТ деньги из-за рубежа, вместо того, чтобы отдать их сельчанам, повысить пенсии до нормального уровня, чтобы сельчане жили нормально". «Может, воруют, может, обманывают кого-то. Это несправедливо, это очень плохо. Политик должен быть честным. Иначе народ ему верить не станет".

«У нас есть политики, которые в декларации об доходах заявляют, что несколько лет не получают официальных заработков. Как думаешь, на какие деньги они живут? - На неофициальные».

«Разумеется, незаконные, если они безработные, а живут хорошо. Понятно, что они недостойны, что обманывают. Народ живёт плохо, а они хорошо».

«Мы трудимся, а денег у нас мало. Только соберешь на одну покупку, а уже нужно думать о другом. Они, скорее всего, воруют». «Думаю, что доходы у них нечистые. Думаю, есть еще что-то. Честным трудом столько днег не заработаешь».