Мы все под колпаком у Мюллера: Почему в Молдове опасно делать покупки на сумму свыше 10 тысяч евро

В течение 10 дней о вашем приобретении будет доложено «кому надо», и вы спокойно можете загреметь на нары.

В Молдове со 100 тысяч до 200 тысяч леев повышен порог для операций с наличностью, об осуществлении которых банки, обменные валютные кассы и небанковские поставщики платежных услуг обязаны информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег. Это предусматривает принятое Нацбанком постановление о внесении изменений и дополнений в свои некоторые нормативные акты в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает InfoMarket.

Согласно внесенным изменениям, банки, обменные валютные кассы и гостиницы, а также небанковские поставщики платежных услуг обязаны информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег об операциях, осуществленных их клиентами наличными посредством одной операции на сумму от 200 тысяч леев (или эквивалентную сумму), либо посредством нескольких операций наличными, которые могут быть взаимосвязанными, – в течение 10 рабочих дней. Ранее о таких операциях они должны были информировать Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в случае, если они составляли не менее 100 тысяч леев.

- Подняли сумму со 100 до 200 тысяч леев, потому что это небольшая сумма. 6 тысяч долларов получается, разве это много? - сказал «КП» доктор экономики Михаил Пойсик. - Другое дело, что закон существует с 2007 года, сейчас в новой редакции. Однако когда 13 миллиардов из Банка Сочиалэ были переведены пяти фирмам (когда воровали миллиард), никому, никуда и никто не сообщил. Точнее, никаких действий предпринято не было. Принять закон можно, но это не значит, что его будут применять.

ЛИДИЯ ТКАЧ