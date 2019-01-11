Не все кандидаты в депутаты платят налоги в бюджет, которым хотят управлять

На сайте ЦИК в начале года появились декларации о доходах кандидатов первых четырех партий, зарегистрированных для участия в парламентских выборах. После всплеска возмущения вся информация была удалена.

Объяснения пресс-секретаря ЦИК Корнелиу Пасата звучали невразумительно: заявления «не все были готовы, в связи с чем и были дезактивированы и будут активированы в ближайшие несколько дней». Опыт экс-председателя ЦИК Юрия Чокана, мастера выпутываться из любых ситуаций, пригодился.

Самым богатым кандидатом ожидаемо оказался лидер ДПМ Влад Плахотнюк: в 2017-2018 годах получил дивидендов на сумму более 5 миллионов евро от компании, о которой до сих пор не упоминал. Также в его декларации значатся антикварные книги на сумму в 11 миллионов лей и пианино за 131 тысячу евро.

Львиную долю доходов - 4,55 миллиона евро, 11,5 миллиона лей и 347,5 тысячи долларов – кандидат получил из оффшоров, это дивиденды от компаний «VanguardInternational» (АбуДаби, столице ОАЭ) и «VanduradInternationalGrup» (Апиа Самоа, городок на одном из островов в Тихом океане).

Налоги в бюджет Молдовы от полученных миллионов из оффшоров по закону не платятся, и возникает ненормальная ситуация.

«Помимо информации о доходах и имуществе кандидатов в депутаты декларации должны содержать и информацию о суммах вклада в бюджет государства, - такое мнение высказал 8 января политический аналитик Виктор Чобану в эфире передачи «Ora expertizei» на Jurnal TV. - Я не против богатых, но хочу знать об их вкладе в госбюджет, в экономику страны. Есть одна очень важную вещь: если самый влиятельный человек в государстве держит все в оффшорах и не платит налогов – почем у я должен верить, что он хочет сделать что-то хорошее для экономики страны?».

Декларации о доходах и имуществе сопредседателей избирательного блока ACUM Майи Санду и Андрея Нэстасе, гораздо скромнее, однако деньги из-за рубежа они также получали.

Лидер Партии PAS Майя Санду в 2017-2018 годах получила доход в 500 румынских лей за поддержку конференции в Румынии и чуть более 500 долларов дохода по вкладу в банке США (более 38 000 долларов). На что живет – неизвестно.

Андрей Нэстасе, лидер Платформы DA, в декларации за два последних года подтвердил свой статус элитного безработного и задекларировал ноль доходов. Живет он на зарплату работающей в Германии жены (67 828 евро) и пособие на детей от немецкого правительства (14 140 евро).

Между тем, как неоднократно сообщалось, у Нэстасе есть 11 домов и более 9 гектаров земли. Один из участков он купил в 2017 году, когда официально не имел доходов. Площадь одного из домов - 450 квадратных метров, стоит он около 400 тысяч долларов. У Нэстасе есть дом близ Франкфурта, где живет его семья. На какие средства выплачивается налог на недвижимость?

Как выяснили журналисты RISE Moldova, Андрей Нэстасе не так уж беден. Его капитал – связь с бизнесменами Виорелом и Виктором Цопа, последний из них – его посаженный отец. Партнеры были осуждены за шантаж, хищение, отмывание денег и подделку документов, а Нэстасе оказывал им адвокатские услуги. Затем были приговор, объявление в розыск и бегство в Германию. Через партнеров Цопа Нэстасе был связан с оффшорными компаниями, которые переводили на счета его семьи сотни тысяч евро. В бюджет страны ничего не попало.

Молдавские власти провели расследование серии денежных переводов, поступивших на счета в Молдове от компании «Aero Flight Limited» из Гибралтара. Выяснилось, что одним из получателей была мать Нэстасе: на ее счета в «Moldova-Agroindbank» и «Victoriabank» пришла 101 тысяча евро, затем - еще 1,37 миллиона лей от фирмы «Euroleasing» и 3,35 миллиона лей добавил сын. В 2009-2012 годах Нэстасе снял со счетов матери, которыми управлял по доверенности, 5,66 миллиона лей. Такую же комбинацию он провернул и с тещей.

В парламент рвутся и представители диаспоры. Обижаются, что им не уделяют достаточно внимания, не дают возможности получить 30 процентов мандатов. Об этом, в частности, заявил 8 января, на пресс-конференции в IPN Олег Бынзар - кандидат по одномандатному округу США и Канады. Уехал 20 лет назад в США, имеет там успешный бизнес в строительстве и IT. Почему его потянуло в политику на бывшей родине? Бынзар сообщил лишь, что в случае победы на выборах вернется в Молдову и будет трудиться в поте лица в законодательном органе. Не зная жизни в Молдове и после того, как 20 лет платил налоги другому государству.

Многие другие кандидаты в депутаты, проживающие за рубежом или получающие оттуда доходы, у себя на родине также не платят налогов с полученных дивидендов, в социальный и медицинский фонды и т.д.. Тем не менее, они жаждут попасть в парламент, который содержится на деньги молдавских налогоплательщиков, то есть за наш с вами счет.

Среди наших доморощенных политиков тоже немало людей, уклоняющиеся от уплаты налогов, но рвущихся в парламент. На это обращает внимание экономический аналитик, бывший вице-премьер Александр Муравский: «На сайте ЦИКа появились декларации о доходах кандидатов в депутаты от партий. Увлекательное чтение, должен вам заметить. Только один пример. Не буду называть ни имя кандидата, ни партию… В каждом списке можно найти как минимум по десятку таких персонажей. Итак. В строке «доходы» за два года один кандидат указал зарплату 26 374 лея 28 бэнуц. Простой расчет показывает, что его зарплата - 1098,93 лея в месяц. Еще кандидат получил процентов от банковских вкладов в сумме 548 долларов и 7500 лей. За два года! Другие доходы не указаны. Итого месячный доход нашего кандидата составляет 2500 лей».

Муравский говорит, что, учитывая высокую позицию кандидата в списке, просто прослезился от его благородства: «За крохи работает на партийное дело. Ничего себе, все народу… Но вот пробежался по декларации дальше - и стоп. Оказывается, у нашего кандидата несколько объектов недвижимости общей площадью около 700 квадратных метров плюс участок земли площадью 0,2 га. Одно содержание этих объектов требует финансовых ресурсов в несколько раз больших, чем доход кандидата. Да и не думаю, что они стоят пустые. А может, он их сдает в аренду? Ну, я рад за него, но где доход от аренды? В декларации не указан. Справедливости ради надо сказать, что наш кандидат слабоват по части автомобиля по сравнению с другими кандидатами. У него всего лишь какой-то мерс S350, да и то лишь 2005 года выпуска. Правда, по части банковских вкладов кандидат не самый последний. У него аж 9 счетов, но в сумме всего пара десятков тысяч евро. И при этом взяты кредиты на сумму 300 тысяч евро. И, что интересно, 50 тысяч евро кредита выданы без процентов, а 250 тысяч евро - всего лишь под 2,5 процента годовых. Лепота!».

Для сбора и «проверки» деклараций о доходах, справок о неподкупности государство содержит целый аппарат чиновников, оплачиваемых за счет бюджета, формируемого из заработков обычных граждан-налогоплательщиков, напоминает Муравский. А результат один: «Мы можем горько посмеяться. Так дешевле цирк восстановить и ходить смеяться туда».

Николай МЕНЮК