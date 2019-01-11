В центре Кишинева бездомные проигнорировали бесплатную раздачу модной зимней одежды

Кишиневцы принесли в сквер имени Штефана чел Маре зимнюю одежду, которая будет передана бездомным.

Акцию организовали активисты движения Suflet pentru suflet. После оповещения в социальных сетях жители столицы проверили свои гардеробы и принесли ненужную более одежду.

Всего удалось собрать несколько десятков курток и плащей. Правда сами получатели одежды в сквере так и не появились. Как оказалось, бездомные не были представлены в социальных сетях и об акции не были оповещены.

Поэтому волонтеры отправились искать бомжей в ближайшие подземные переходы. Там им удалось найти двух мужчин, похожих на бездомных. Один из них признался, что он работает грузчиком. Мужчины были награждены парой курток, сообщает protv.md.

До этого активисты предложили оставить в карманах курток небольшую сумму денег в помощь бездомным