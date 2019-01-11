Открытие Представительства Приднестровья в Москве - важный шаг на пути интеграции с Россией

Об этом в интервью журналистам заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

В этом месяце в Москве откроется Представительство Приднестровья. Его главная цель – защита интересов наших граждан, находящихся в России.

В Министерстве иностранных дел ПМР подчеркнули, что таким образом будет активизировано стратегическое партнерство с Российской Федерацией.

«Считаем, что это важный шаг в направлении интеграции, взаимодействия Приднестровья с Российской Федерацией. Напомним, что ранее действовали представительства в России. Потом по разным причинам был долгий период, когда они не функционировали. Сейчас мы надеемся использовать весь положительный функционал от такого механизма в рамках работы представительства. Поэтому у МИД и у нашего государства появится еще один дипломатический инструмент, на ряду с теми представительствами, которые действуют у нас в республике Южная Осетия, Абхазия», - обратил внимание в интервью журналистам глава МИД Виталий Игнатьев.

О том, как будет работать представительство, в конце декабря рассказал Президент ПМР Вадим Красносельский в программе Первого Приднестровского телеканала «Специальный разговор».

«Работа будет налажена таким образом, что каждый гражданин ПМР сможет подать в данное представительство заявление и однозначно ему будет оказана помощь в зависимости, конечно, от ситуации, либо юридическая, либо практическая. Кроме того, я как Президент бываю в Москве, и я буду проводить прием граждан, своих соотечественников - граждан Приднестровья, которые проживают в РФ», - рассказал глава государства.

Представительство откроется в центре Москвы, на Новом Арбате, у знаменитого Дома книги. Сейчас идут последние приготовления. Консультации для наших граждан будут бесплатными.

К слову, пункт о создании представительства Приднестровья за рубежом есть в Стратегии развития Приднестровья.