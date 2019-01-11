Внезапно: Снегопад накрыл Молдову – метель превратила Кишинев в город и страну, где о простых людях никто не думает

Несмотря на предупреждения синоптиков, снег в январскую пятницу 11-го стал полной неожиданностью для городских властей.

Я знаю, как будут оправдываться городские власти, когда их будут тыкать в снег, обильно выпавший в ночь на пятницу и который продолжает идти. Дескать, а что вы хотите, метель! Дескать, какой смысл убирать, если снова наметет? Дескать, сидите дома, пейте чай и не дергайтесь!

Все так, кроме того, что такая позиция означает ровно одно: безвластие, наступившее летом-2018-го, не оставляет шансов найти виновных в том, что столицу Молдовы натурально парализовал снег, выпавший – ах, какая детская неожиданность – несмотря на предупреждения и всякие там «оранжевые» коды! – в середине января.

Кишиневский двор 11 января 2019 года

И такой нюанс: во всех европейский столицах снегоуборочные машины выезжают в самый снегопад и работают в режиме нон-стоп. И только в Кишиневе ноу-хау, придуманное Дорином Киртоакэ: ждать, пока все растает. Рассосется, елки-палки. Чувствуется преемственность.

Черт с вами, пусть не все время, но раз в полчаса можно запускать по улицам снегоуборочные машины, позорники? Можно вывести на улицы весь состав дорожной полиции, чтобы ее инспектора не попивали кофеек в теплых автомобилях, с включенными «люстрами», и весело наблюдали за многокилометровыми пробками? О людях, стоящих часами на остановках, можно было подумать, пустив дополнительный общественный транспорт. Сделайте это, дорогие чиновники, и сразу же перестанете икать, поскольку в настоящий момент вас не проклинает только ленивый.

Виадук в 8.30 утра

Конечно, все пройдет, закончится и это. Но пугает, что это не последний в жизни Молдовы разгул стихии, который ничему не учит наши власти. Ни-че-му!

Мы ведем онлайн-трансляцию снежной стихии

РОМАН ВЛАДИМИРОВ