"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро

Фигуристку Татьяну Навку – олимпийскую чемпионку и жену президентского пресс-секретаря – в общественном транспорте, конечно, не встретишь. Звездам такого статуса полагаются представительские автомобили и персональные водители. Но было время, когда Навка все-таки пользовалась подземкой.

"В период подготовки программы в парном катании мы постоянно взвешиваемся, – рассказала Татьяна. – И мой партнер всегда очень переживал перед этой процедурой – ему же меня поднимать. На очередном взвешивании весы показали нормальную цифру, и я на радостях пошла и купила большой кусок торта".

"Захожу с ним в метро, с наслаждением откусываю, и вдруг кто-то меня по плечу так – тук-тук… Я поворачиваюсь и вижу своего партнера. Он берет из моих рук оставшийся кусок и мне в лицо его – шмяк. Со словами: "Наелась?!" Ну я-то девушка с характером! Соскребаю остатки торта с лица – и обратно в него".

То нападение в метро Навка сегодня вспоминает с юмором. А вот привычка держать себя в струне с годами не пропала. "Ты понимаешь, что завтра у тебя тренировка, и ты не можешь позволить себе ничего лишнего. Это здорово формирует личность", – уверяет спортсменка.

Есть у нее и действенная система питания. "Как говорила Фаина Раневская: "Милочка, если хотите похудеть, ешьте голой и перед зеркалом", – цитирует Навку журнал "7Дней". – Есть как можно меньше, больше двигаться, больше работать над собой, вот и вся система. С возрастом выработалось определенное меню, я, например, не ем хлеб. То же касается и картофеля. Основные продукты моего меню – овощи, фрукты, рыба, мясо".

январь 2019