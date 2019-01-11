Максим Лебединский: Возмутительно то, что в этой избирательной кампании допускаются лица с уголовными делами

Возмутительно то, что в этой избирательной кампании для парламентских выборов допускаются лица, которые были осуждены или имеют уголовные дела, или чьи дела переданы в суд. Об этом заявил советник президента Игоря Додона по юридическим делам, член Партии социалистов Максим Лебединский. По его словам, из-за этого возникает недоумение среди граждан, передает IPN.

Максим Лебединский отмечает, что в данном случае важную роль играет и моральная сторона, потому что, когда конкуренты пытаются баллотироваться на самые высокие ответственные должности в стране, граждане ждут, чтобы и их имидж был достойным должности.

По его словам, некоторые конкуренты уже провели настоящую предвыборную агитацию, хотя не имеют на это право, учитывая, что предвыборная кампания стартует только 25 января. „Серьёзным фактом является участие иностранных граждан в акциях предвыборной и политической агитации”, - заявил Максим Лебединский в ходе передачи „Important” на телеканале TVC 21.

Что касается списков ПСРМ для следующих парламентских выборов, Максим Лебединский сказал, что партия выдвинула кандидатов по всем одномандатным округам и не может быть и речи о сотрудничестве в следующем парламенте с независимыми кандидатами.