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Политика
Андрей Нэстасе призвал избирателей отказать в поддержке независимым кандидатам
11.01.2019

На этих парламентских выборах нет места независимым кандидатам. Такого мнения придерживается председатель ППДП и один из лидеров избирательного блока "ACUM" Андрей Нэстасе.

"У нас уже был так называемый независимый кандидат на местных выборах. Это Сильвия Раду, которая сегодня находится на службе у Демократической партии. Я призываю вас увидеть разницу между правдой и ложью», - сказал Нэстасе на пресс-конференции.

Вместе с тем он отметил, что многие артисты и люди искусства являются заложниками власти, которая вынуждает их баллотироваться на выборах.

"Они говорят, что у них нет выбора, поэтому они должны участвовать в определенных избирательных округах. Я предлагаю вам игнорировать этих кандидатов", - заключил Нэстасе.


 
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