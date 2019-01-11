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Политика
В Молдове появится партия диаспоры! Заявление: Через 5-10 лет мы получим парламентское большинство
11.01.2019

Председатель Молдавско-итальянской ассоциации «Дор» Александр Казаку предложил создать партию диаспоры, уточнив, что необходимость в такой партии уже есть,  пишет  curentul.md.

Как сообщает ТРИБУНА, Александру Казаку отметил, что партия диаспоры станет единственным шансом изменить ситуацию в стране.

«Я уверен, что настанет день, когда мы все, кто живет за рубежом, созреем политически для создания такой партии. Сейчас мы видим молдавских политиков только в преддверии выборов. Потом они исчезают до следующих выборов. Так будет до тех пор, пока мы сами не решим это прекратить. Мы не чужие для своей страны!», – написал он в одной из соцсетей.

Также наш соотечественник отметил, что сейчас нет политиков, которые думают о нуждах покинувших страну граждан.

«Нам не нужно придумывать партию диаспоры. Она уже существует. Через 5-10 лет мы получим большинство в парламенте», – отметил он.

Кристина Пендя


 
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