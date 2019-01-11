По уверению Илана Шора, его партия не платила ни доллара за выступления в Молдове российского певца Стаса Михайлова.

Об этом председатель партии «Шор» Илан Шор заявил сегодня, 11 января, в ходе пресс-конференции. По уверению одиозного бизнесмена-политика, его партия не являлась организатором этих концертов.

- Партия «ШОР» не платила Стасу Михайлову ни одного доллара. Если вы внимательно следили за рекламными роликами, там было четко указано, что партия «ШОР» является партнером, но не организатором этих концертов, - заявил Илан Шор.

Со всеми вопросами по этому поводу Шор посоветовал журналистам обратиться к организаторам концертов. Тем не менее, в блогосфере выразили сомнения в том, что дорогостоящий российский певец делает постоянно столь щедрые подарки.

- Если у вас есть вопросы на эту тему, вы можете обратиться письменно к организаторам концерта, к Стасу Михайлову, даже в партию «ШОР», и мы вас переадресуем к организаторам этого концерта, - отметил Шор.

Менее чем за месяц российский певец Стас Михайлов дал в Молдове 4 концерта. 22 декабря он с большой помпой выступил в Оргееве, куда прибыл по приглашению Илана Шора. Тогда же стал известен и гонорар, который он выплатил Михайлову – 60 тысяч евро за час выступлений. По другим данным, одно выступление артиста стоит 200 тысяч евро.

В январе в Молдове состоялось еще три концерта Стаса Михайлова: 2 января российский певец выступил в Комрате и в Бельцах, а 8 января - в Международном аэропорту Кишинева. Также Михайлов выступил 22 декабря в Оргееве на Рождественской ярмарке. Пресс-служба партии Шора заверила, что это «не электоральный концерт», а «подарок от политформирования» - понимайте, как хотите.