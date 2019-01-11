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По уверению Илана Шора, его партия не платила ни доллара за выступления в Молдове российского певца Стаса Михайлова.
Об этом председатель партии «Шор» Илан Шор заявил сегодня, 11 января, в ходе пресс-конференции. По уверению одиозного бизнесмена-политика, его партия не являлась организатором этих концертов.
- Партия «ШОР» не платила Стасу Михайлову ни одного доллара. Если вы внимательно следили за рекламными роликами, там было четко указано, что партия «ШОР» является партнером, но не организатором этих концертов, - заявил Илан Шор.
Со всеми вопросами по этому поводу Шор посоветовал журналистам обратиться к организаторам концертов. Тем не менее, в блогосфере выразили сомнения в том, что дорогостоящий российский певец делает постоянно столь щедрые подарки.
- Если у вас есть вопросы на эту тему, вы можете обратиться письменно к организаторам концерта, к Стасу Михайлову, даже в партию «ШОР», и мы вас переадресуем к организаторам этого концерта, - отметил Шор.
Менее чем за месяц российский певец Стас Михайлов дал в Молдове 4 концерта. 22 декабря он с большой помпой выступил в Оргееве, куда прибыл по приглашению Илана Шора. Тогда же стал известен и гонорар, который он выплатил Михайлову – 60 тысяч евро за час выступлений. По другим данным, одно выступление артиста стоит 200 тысяч евро.
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