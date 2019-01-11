Авиарейсы отменены из-за снегопада

Ряд авиарейсов задерживаются в Кишинёвском аэропорту, а не менее пяти рейсов были отменены из-за неблагоприятных погодных условий, передаёт IPN.

Задерживаются ещё с утра самолёты, которые должны были вылететь в Бухарест, в 05.40, и в Киев, в 07.10. С 40-минутным опозданием, в 20.40, вылетит самолёт в Бухарест. Рейс в Дублин отправляется в 21.40, вместо 20.30, как это было предусмотрено расписанием.

Рейс в Лондон (запланированный на 06.55) был отменён. Такое же решение было принято в отношении рейсов в Бухарест (09.30), Болонью (09.50), Франкфурт (14.00) и Вену (16.00).

Родика Русу, пресс-секретарь компании Avia Invest, управляющей Кишинёвским международным аэропортом, сообщила Агентству IPN, что взлётно-посадочные полосы пригодны для использования. Решение о посадке или вылете самолёта принимают сами пилоты. Таким образом, одни рейсы выполняются по расписанию, другие – осуществляются с задержкой или отменяются.