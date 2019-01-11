Чтоб ты издох, Бенджамин: Южный циклон, принесший в Молдову метель и снегопады, в ближайшие часы спешно покинет страну!

К вечеру пятницы снег прекратятся полностью, а от незваного гостя останутся только морозы до минус 14 градусов.

Сегодня последний день, когда можно насладиться настоящей «зимней и сказочной погодой» бушующего циклона: метели, порывистый ветер до 75 км/час, сильнейшие осадки... Всё, как мы так сильно любим. Но, к сожалению, или - к счастью, непогода станет последним вздохом южного гостя.

Согласно данным синоптиков, ближе к 22 часам вечера пятницы Бенджамин полностью рассеется в небе над Молдовой, отдав наименьшую частицу себя Украине – впрочем, у них свои циклоны, в один из которых войдёт и наш.

К 22.00 пятницы, 11 января, осадков уже не будет на всей территории Молдовы

Настал момент, когда смело можно шутить: в Молдове даже циклоны долго не живут, умирают. Не живут, но напоминать о себе будут, ведь в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до -14 градусов на севере, до -13 в центре и соответственно -12 градусов на юге.

После хозяйничества Бенджамина погода в стране, к счастью для многих, уладится: с понедельника, 14 января, плюс днём и лёгкий минус ночью, ожидаются небольшие и кратковременные осадки в виде слабого снега, ветер – умеренный.

БОГДАН СКОКЛЕВ