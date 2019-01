Технологии The Bat! не подвержен уязвимости раскрытия информации Почтовая программа The Bat! надёжно защищена от атак, нацеленных на получение информации об инфицированных системах. В Microsoft Outlook существует уязвимость раскрытия информации (CVE-2019-0559), вызванная некорректной обработкой определённого типа электронных писем. Используя эту уязвимость, злоумышленник имогутполучить данныеоб инфицированных системах. Для успешного выполнения такого типа атак хакеры отправляют пользователям специально созданные письма. Почтовая программа The Bat! не подвержена этой уязвимости, т.к. для просмотра электронных писем использует собственные компоненты, которые ни при каких обстоятельствах не выполняют встроенные в письма коды и скрипты. Более того, The Bat! не собирает статистических данных об использовании программы и операционной системы, поэтому получить какую-либо конфиденциальную информацию для выполнения последующих атак у злоумышленников не получится.

