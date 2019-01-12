Снегопад сорвал экзамены на автовождение в Кишиневе и по всей Молдове

Сильный снегопад привел к отмене сдачи экзамена на автовождение в Кишиневе.

Агентство публичных услуг (АПУ) сообщило об отмене экзаменов в Кишиневе и нескольких районах. Сдача экзаменов переносится на другой день.

Плата за экзамен при этом изменяться не будет. В Бельцах, Оргееве и Единцах площадки для вождения были расчищены, поэтому там сдача экзамена состоялась. Теоретические экзамены в это время проводились во всех территориальных представительствах АПУ по графику.

Заснеженные дороги в Кишиневе с трудом преодолевали даже опытные водители. На Чеканах самой проблемной улицей стала имени Игоря Виеру, где буксовали все без исключения. Очевидцу удалось снять необычный танец – его совместно исполнили рейсовый автобус и микроавтобус, отчаянно пытавшийся отыскать правильное направление движения.