Вячеслав Ионицэ: У нас индексация пенсий ведется по принципу: ну сколько ты еще проживешь?

Правительство принимает решения, но не может их выполнить. Примеров все больше.

Минфин рекомендовал с 1 января 2019 года приостановить выдачу премий по сбережениям и талонов на питание для бюджетного сектора. Закон о талонах на питание вступил в силу 1 января 2018 года и предусматривал получение ежедневно дополнительно к зарплате талонов стоимостью 45 лей.

Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере вступил в силу 1 декабря – но тут же введен мораторий на трудоустройство на вакантные должности в госучреждениях с 1 января по 31 декабря 2019 года. Всего вакантных должностей 13 616, в том числе в МВД - 2586, минобороны - 1581, министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты - 692, не хватает 2500 учителей.

Выполнит ли власть свои обязательства по социальным программам и почему некоторые из них рекомендуется приостановить? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказал экономический аналитик Вячеслав Ионицэ.

Пауза в вопросе о талонах на питание

- Закон о талонах на питание был направлен на поиск новых налоговых поступлений. В этих целях одним компаниям предоставлялось право выйти из тени и направить доходы на покупку продуктов питания, а другим, работающим «по-белому», давалась возможность оптимизировать свои налоги и часть доходов направить на выплаты сотрудникам в виде талонов на питание. Но это не должно было касаться госсектора: там зарплаты «чистые».

Мне непонятно, почему госструктуры включились в эту программу – финансовой целесообразности нет. Вероятно, это произошло потому, что есть экономия средств. Но в таком случае не лучше ли повысить зарплату?!

В целом для государства в наших условиях эта социальная программа выгодна. Доходы, ранее получаемые в конвертах, легализованы, и в казну направлены новый источники поступления косвенных налогов в виде НДС, налога на прибыль и др..

В этом и была экономическая целесообразность введения программы в частных компаниях. В государственных это могло носить лишь этический характер – чтобы не ущемлять госслужащих. С рекомендацией приостановить действие закона правительство выступило как работодатель, который взял паузу в условиях, когда в госструктурах целесообразность его применения под вопросом.

Как сократить разрыв между пенсией и зарплатой

- У большинства молдавских пенсионеров пенсия намного меньше средней зарплаты. Отношение средней пенсии к средней зарплате у нас в два раза ниже, чем в Европе. Поэтому правительство не вправе отказывать в индексации пенсий. К сожалению, уровень индексации не будет большим.

С 2017 года закон о пенсиях изменили, но при этом для большинства получателей проблема большого разрыва между пенсией и зарплатой осталась. И сегодня индексация пенсии ведет к тому, что средний размер пенсии с ростом средней зарплаты уменьшается. Так будет еще несколько лет.

Задача пенсионной реформы - уменьшить дискриминацию пенсионеров, которые вышли на пенсию раньше.

Несколько лет назад я провел по этой проблеме исследование, которое озаглавил «Линия смерти». Выяснилось, что если при выходе на пенсию ее размер составляет у большинства граждан 40 процентов от средней зарплаты, то с годами в результате индексации этот разрыв увеличивается и размер средней пенсии по отношению к средней зарплате уменьшается. По моему мнению, система построена по принципу: ну сколько еще ты будешь жить?

Сейчас правительство решает, как сократить разрыв, но создает другой, и проблему придется решать через пять лет.

Фонд зарплаты госслужащих увеличится за счет сокращения их числа

- Фонд заработной платы бюджетников на 2019 год увеличен лишь на пять процентов, что почти в два раза меньше, чем в предыдущие годы.

Закон о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере подразумевает, что повышение зарплаты, во-первых, произойдет за счет уменьшения подоходного налога и отчислений в фонд социального страхования, а во-вторых, за счет уменьшения на 8 тысяч количества госслужащих, о чем говорится в информационной записке к государственному бюджету на 2019 год. Это не означает, что служащие будут уволены: многие места просто вакантны и не будут заполняться, а штатное расписание будет меняться.

Причина серьезная. Так, в 2003 году в органах правительства в регионах работало 15 тысяч специалистов при численности граждан в стране 3,3 миллиона человек, примерно восемь бюрократов на каждую тысячу жителей. За прошедшие годы численность населения сократилась, а количество бюрократов возросло до 25 тысяч, или примерно 16 человек на каждую тысячу жителей.

Раньше государственные органы выдавали 450 разрешительных актов – сейчас 150. 300 актов перестали передаваться от бюрократа к бюрократу.

Упразднение штатных единиц, которые занимались передачей этих актов, приведет к оптимизации госструктур и экономии фонда зарплаты.

Образование не успевает меняться с изменением демографической ситуации

- Оптимизация школ - сложная проблема, и связана она с резким уменьшением количества учащихся.

В странах ЕС на образование направляется не более пяти процентов валового внутреннего продукта, у нас – восемь. Причина – превышение затрат на обучение учащихся в неполных или смешанных классах, где затраты на обучение одного ребенка в пять раз выше.

Школы есть, а детей нет. Проведенное исследование выявило, что за последние 12 лет численность детей университетского возраста уменьшилась на 150 тысяч человек, число студентов сократилось в два раза.

Марина ТИМОТИНА