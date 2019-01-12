Каким будет состав XXI-го парламента

Допустим, что на парламентских выборах победили все конкуренты и все кандидаты – 291 - стали депутатами. Каким же будет парламент?

На первом месте юристы – 25 процентов, на втором педагоги – 24 процента, на третьем месте экономисты – 19 процентов. И 32 процента представителей других профессий: журналисты, медики, инженеры, администраторы, агрономы… Будет ли такой парламент работоспособным? Нет.

Депутаты всех десяти созывов создали нашу законодательную базу – 455 действующих основных законов. Все остальные законы просто вносили в них изменения и дополнения.

Из 455 действующих законов 28 процентов приняты еще в 1989-2000 годах, 31 процент приняты при коммунистах, в 2008-2001 годах. Основная законодательная база, 59 процентов, или две трети - законы-долгожители.

Не так просто разработать закон так, чтобы он в течение многих лет был работоспособным, чтобы никто не посмел отменить его, взамен своего, «лучшего». Все это стало возможным благодаря тому, что ранее умели профессионально подбирать составы парламентов.

По статистике для работоспособного парламента нужно как минимум 17-20 процентов депутатов-экономистов, финансистов и юристов. Но нам угрожает перспектива получить парламент педагогов. В его составе практически не будет финансистов.

Кто же, например, проведет ревизию Налогового кодекса 1997 года, с многочисленными изменениями и дополнениями, внесенными и исключенными, внесенными 201 законом? В нем число статей равно числу перерасчетов, освобождений, возврата, прощения и прочих благ без учета требования Конституции всем своими налогами наравне участвовать в процессе финансирования государства.



Есть большая вероятность того, что в парламент пройдут три конкурента: демократы, социалисты и ACUM. Исходим из того, что они нам сегодня говорят: что никогда не создадут коалиции с демократами. И тогда после выборов им удастся распределить парламентские портфели, но не удастся создать правительство - ни с первого захода, ни со второго.

И тогда нас ждут повторные выборы. О чем давно мечтают социалисты.

Но есть и другой вариант. Социалисты «уговорят» своего независимого, всенародного президента создать, на определенных условиях и уступках, коалицию с демократами. До следующих президентских выборов. Тогда наступит полный раскол во фракции социалистов. Часть станет «временно независимыми» с непредсказуемым исходом вплоть до ассоциации с ACUM и появления новой неправдоподобной коалиции. Но все это будет ненадолго.

Думитру БАРБАЛАТ