Дмитрий Чубашенко не исключает, что ППНП может не быть зарегистрированной для участия в парламентских выборах

Заместитель председателя Политической партии „Partidul Nostru” („Наша партия”) Дмитрий Чубашенко не исключает, что данное формирование или некоторые из кандидатов партии могут не быть зарегистрированными в качестве электоральных конкурентов на парламентских выборах, которые состоятся в феврале. Или, даже если партия будет зарегистрирована, в дальнейшем она может быть исключена из предвыборной гонки. Дмитрий Чубашенко заявил об этом в передаче „Главное” телеканала TVC21, передает IPN.

„Столько времени, пока нас не сбили, мы продолжает летать”, отметил политик. Что касается возможного избирательного блока, Дмитрий Чубашенко сказал, что формирование будет принимать самостоятельное участие в выборах и уже поздно зарегистрировать блок. На следующей неделе представители формирования представят в избирательные советы подписи в поддержку кандидатов. Некоторые представители партии, которые намерены баллотироваться на выборах, еще не получили справки о неподкупности от Национального агентства по неподкупности.

Дмитрий Чубашенко сказал также, что формирование может бойкотировать парламентские выборы, если бы к данному мероприятию присоединились и другие партии. „Если правая и проевропейская оппозиция примет участие в выборах, тогда Запад признает эти выборы. В настоящее время законность выборов и молдавских властей предоставляет Запад”, сказал политик.