Сектор небанковского кредитования находится в процессе преобразования

Сосуществование на одном и том же рынке банковских и небанковских кредитных учреждений является абсолютно естественным явлением, которое в настоящее время находится в процессе преобразования, считает президент Национального банка Октавиан Армашу. По его словам, небанковские кредитные организации, благодаря их небольшим размерам, а также более высокому профилю риска, обладают большей гибкостью, небольшими затратами и, как правило, меньшими размерами кредитов.

„В нормальных условиях их рынок является в большой степени различным и совпадение их деятельности не является критическим”, отметил Октавиан Армашу в интервью по вопросам, заданных средствами массовой информации в ответ на запрос НБМ.

В 2018 году были заложены основы урегулирования соответствующего сектора путем утверждения и вступления в силу 1 октября Закона о небанковских кредитных организациях. „Реформирование сектора будет способствовать установлению здоровой конкурентной среды, которая обеспечила бы равновесие рисков и предоставление клиентам различных инструментов финансирования в условиях защиты прав потребителей”, отметил президент НБМ.

Национальный банк осуществляет в целом мониторинг кредитного рынка для понимания того, каковыми являются процессы и явления. Создана также и новая платформа – Национальный комитет финансовой стабильности (НКФС), который включает также и представителей Национальной комиссии финансового рынка. „Я бы хотел сделать данный совет рабочим, чтобы он стал функциональным и при помощи данного механизма оказать большее содействие урегулированию соответствующего рынка”, отметил президент НБМ.