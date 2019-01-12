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Илан Шор и Игорь Додон соревнуются в обещаниях решить проблемы экспортеров
12.01.2019

Илан Шор и Игорь Додон соревнуются в обещаниях решить проблемы экспортеров. Оба просят Москву отменить запрет на ввоз товаров, пересекающих Украину транзитом. При этом сложивший полномочия оргеевский мэр обвиняет президента в популизме.

"Наш президент отдыхает, но он забыл, что не все простые граждане могут позволить себе отдых. Это называется политическим фарсом. Вот почему мы не ожидаем, что г-н Додон решит эту проблему с помощью PR-акций. Нельзя исключать вариант, что эта проблема была создана искусственно", - сообщил председатель Партии Шора Илан Шор.

В стремлении заработать политические дивиденды на проблемах людей Шор обвинил и других политиков.

"Напомним, что Майя Санду способствовала блокированию помощи Европейского Союза Республике Молдова только для собственного пиара. С моей точки зрения, действия Додона связаны с тем же цинизмом по отношению к нашим гражданам", - добавил Илан Шор.

Советник президента Максим Лебединский отказался комментировать заявления Илана Шора, заявив, что должен с ними ознакомится. Не выступила пока с комментариями и Майя Санду.


 
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