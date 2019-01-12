Старый Новый год в Молдове: У женщин есть последний шанс нагадать себе суженого

В ночь с 13 на 14 января жители Молдовы по традиции будут отмечать Старый Новый год. При этом мало кто задумывается, почему такая традиция появилась.

Праздник возник благодаря тому, что 25 февраля 1918 года мы вслед за Российской империей перешли из юлианского на григорианский календарь, поскольку на 13 суток отставали от Европы. В связи с этим переходом летоисчисление делят на старый и новый стиль соответственно.

Но люди продолжили по старой памяти отмечать Новый год по юлианскому календарю, то есть 14 января. С годами привыкли к новой дате, но от лишнего праздника отказываться не стали. Традиция отмечать Старый Новый год передавалась из поколения в поколение и дошла до нас.

Что нельзя делать на Старый Новый год, а что - можно

13 января обязательно нужно приготовить щедрую кутью, и чем разнообразнее будет начинка, тем лучше будет благосостояние семьи.

- На Старый Новый год нельзя давать в долг, пересчитывать мелкие деньги и заниматься финансовыми делами.

- Также плохой приметой считалось выносить мусор. Так можно вынести из дома здоровье.

- Также 13 и 14 января нельзя произносить слово "тринадцать".

- Нельзя не впускать в дом щедрующих и посевающих, иначе и счастье в дом не войдет.

- На Старый Новый год нежелательно работать по дому или ругаться, нужно лишь веселиться и отдыхать.

- Плохо есть постную еду, так как на Старый Новый год стол должен ломиться от вкусностей.

- Начинать вечернюю трапезу 13 января было принято с богатой кутьи, заправленной маком, медом и сливками или сливочным маслом. Иначе в доме деньги не будут водиться.

Приметы на Старый Новый год

- Если в ночь на старый Новый год ветер дул с юга — год будет жарким и урожайным, а если с запада - будет много молока и рыбы.

- Если 14 января не идет снег - к хорошему урожаю зерна.

- Если на Старый Новый год ночь звездная – к урожаю ягод, метель – к обилию орехов, деревья в инее - к хорошему медосбору.

- В канун праздника не принято есть птицу или рыбу - из дома улетит или уплывает счастье. Зато свинина считается важным мясом на столе - она прикопает счастье в доме.

- Если солнце высоко взойдет - весь год будет счастливым и урожай фруктов ожидается отменный.

Девичьи гадания на Старый Новый год на суженого и замужество

Гадание на на именах прохожих

В полночь нужно выйти из дома и окликнуть первого встречного мужчину, спросив его имя. Так будут звать и будущего мужа.

Гадание на расческе

Перед сном нужно положить расческу под подушку со словами "Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы". Если во сне девушка увидит, как мужчина расчесывает ей волосы, то выйдет в этом году замуж за того, кто приснился.

Гадание на разговорах

После захода солнца девушки ходили под окнами у соседей и слушали. Если там ссорились - муж будет сварливый, если смеялись - веселый, а пили - пьяница и так далее.

Гадание на королях

В ночь с 13 на 14 января перед сном девушка должна положить под подушку игральные карты с изображением четырех королей разных мастей, а утром после пробуждения достать одну. Если достался пиковый король – муж будет старый и ревнивый, трефовый – военный, червей – молодой и богатый, а бубновый – желанный.

Гадание на спичках

Нужно взять спичечный коробок и поставить с двух сторон по спичке. Одна из них девушка, а вторая - парень, который ей нравится. Затем спички поджигаются. Когда они сгорят до кона - нужно посмотреть куда обращены головки. Если друг к другу - паре быть вместе, а если в разные стороны - свадьбе не бывать.

ИРИНА СОСНИНА