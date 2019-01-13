Вступили в силу изменения в законе о бухгалтерском учете и финансовой отчетности

Отмечается, что нововведения привнесли много изменений в область бухгалтерского учета.

Настоящий закон применяется к следующим категориям зарегистрированных в Республике Молдова лиц:



- юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, независимо от вида собственности и организационно-правовой формы;

- органы/учреждения, за исключением бюджетных органов/учреждений;

- постоянные представительства и филиалы субъектов-нерезидентов;

- некоммерческие организации и представительства субъектов-нере­зидентов;

- физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель­ность, за исключением обладателей предпринимательских патентов;

- физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия (нотариусы, адвокаты, судебные исполнители, медиаторы, авторизованные управляющие), и учрежденные ими бюро, а также индивидуальные кабинеты семейных врачей.

Все субъекты классифицированы по категориям (микро-, малые, средние и крупные предприятия) и группам (малая, средняя, крупная; состоит и материнского и дочерних предприятий), в зависимости от размера активов, доходов от продаж, среднесписочной численности работников. Для каждой категории описан порядок ведения бухгалтерского учета и применения стандартов бухучета.

В законе представлены требования относительно содержания и публикации индивидуальной и консолидированной финансовой отчетности, устанавливаются специальные требования к сдаче консолидированной отчетности руководством предприятий.

Новшеством является и введение для некоторых субъектов требования об обязательном проведении аудита финансовых отчетов. В частности, обязательному аудиту подлежат:

- индивидуальные финансовые отчеты средних и крупных субъектов, субъектов публичного интереса и других субъектов в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- консолидированные финансовые отчеты групп предприятий, в том числе и малых и средних групп, в случае, когда один из аффилированных субъектов является субъектом публичного интереса.

В законе предусмотрено, что бухучет и финансовая отчетность ведутся и подаются только на румынском языке и в национальной валюте. Бухгалтерский учет осуществленных в иностранной валюте экономических фактов ведется как в национальной, так и в иностранной валюте, в соответствии со стандартами бухгалтерского учета.