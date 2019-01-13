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Общество
Отсутствие кассового аппарата грозит таксистам лишением номеров на полгода
13.01.2019

Водители такси, работающие без кассовых аппаратов, могут лишиться автомобильных номеров на шесть месяцев.

Такая мера предусмотрена вступившими в силу в пятницу, 11 января, изменениями в Кодекс о правонарушениях и в Кодекс о транспорте. До этого за подобное правонарушение таксистам грозил только штраф в размере до 15 тысяч леев. При этом у них забирали номерные знаки, и возвращали их сразу же после уплаты штрафа.

Теперь же регистрационные номера будут изыматься сроком на шесть месяцев в качестве наказания за отсутствие счётчика. Причем, получить назад их можно будет только после того, как в автомобиле будет установлен кассовый аппарат. Помимо этого водители будут обязаны выплатить штраф в размере до 15 тысяч леев.

В то же время , согласно внесенным изменениям, на три года был продлен срок установки ограничителя скорости в автомобилях такси.

По официальным данным, в Молдове насчитывается около 7 000 машин такси. 


 
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