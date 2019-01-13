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Общество
Служба гражданской защиты продолжает следить за ситуацией в стране
13.01.2019

По словам представителей Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, сотрудники пришли на помощь 3 водителям, застрявшим в снегу.

В двух случаях к спасателям обратились с просьбой помочь спасти из снежного плена два грузовика, неподалеку от сел Талмаза и Пуркарь в районе Штефан-Водэ. Также накануне вечером сотрудники СЧС вернули вновь на трассу микроавтобус, попавший в трудное положение неподалеку от Чадыр-Лунги.

Как сообщает Государственная администрация автомобильных дорог Молдовы, на данный момент в республике нет заблокированных национальных трасс, однако движение осуществляется в зимних условиях. К работам по распределению противоскользящего реагента привлечено 345 единиц техники и 351 человек, всего на трассах оказалось около 2 287 тонн материала. Поставщики электроэнергии сообщают, что случаев отключения электричества нет.

Служба чрезвычайных ситуаций привлекла к работам 27 технических единиц и 108 спасателей. Кризисная ячейка, действующая в рамках Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, будет продолжать следить за ситуацией в стране. В чрезвычайных ситуациях граждан просят позвонить в единую службу 112.


 
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