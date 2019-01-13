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Семья
Вблизи Калараша открыли лыжный склон: трасса не уступает горнолыжным курортам Украины и Румынии
13.01.2019

Вблизи Калараша открыли лыжный склон. Любители зимних видов спорта с удовольствием катались на лыжах. Знатоки утверждают, что трасса не уступает горнолыжным курортам Украины и Румынии. Тем более, что не надо далеко ехать.

"Склон очень хороший. Даже не ожидал. Приличные подъемы и спуски". "Хороший снег, трасса хорошо утрамбована. Для лыж очень хорошая". Здесь же начинающие берут уроки. "Учимся пока. Сами видите, два метра вперед, два назад, и упал".

Падений было много. 

Посетители говорят, что лыжный склон в Калараше легко может конкурировать с украинскими. "Это очень хорошая, и главное, недорогая трасса. Немного доработать и будет вообще замечательно. В Буковель ехать - 500 километров, в Румынии тоже. А отсюда из Кишинева всего 50 километров". 

Спустившихся со склона лыжников обратно на трассу везет микроавтобус. В будущем году владельцы трассы обещают оборудовать подъемник.  "Здесь много не заработаешь. Просто хотим, чтобы люди веселились и хорошо отдыхали", - говорит администратор трассы Николай Розембак.

Владельцы трассы предлагали посетителям извар и традиционные молдавские блюда. "Гостей достаточно, поэтому готовим для них много вкусной еды, как принято у молдован".

Длина трассы - три километра. Лыжное снаряжение в случае необходимости можно взять напрокат на месте. День проката - 200 леев. Трасса будет работать без выходных, пока будет держаться снег.


 
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