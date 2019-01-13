Пуркары, Штефан-Водский район - производители лучших молдавских вин

Село Пуркары в Штефан-Водском районе Молдовы впервые упоминается в исторических документах в 1560 году. Расположено в 120 км от Кишинева. В прошлом являлось владением Афоно-Зографского монастыря. В селе проживают около 3000 жителей.

Расположено на пологих, уютных склонах, на правом берегу Днестра. Благоприятный террасный рельеф местности, который позволяет солнцу весь световой день освещать и согревать эти склоны и близость к Черному морю создает здесь особый микроклимат, смягчающий летнюю жару и зимние морозы.

А глинисто-песчанные почвы в сочетании с рельефом явились идеальным местом для выращивания здесь винограда.

И именно в Пуркарах в 1827 году было открыто первое в Молдове винное производство и заложен старейший в стране винный погреб, которое было названо в честь одного из его основателей, выходца из России – немца Германсона. На пуркарской земле бок о бок трудились виноделы – молдаване (местные владельцы Данчилэ и Клотя), немцы, русские, французы (Бертье). Здесь прекрасно прижились многие французские сорта винограда, такие, например, как Каберне-Совиньон, Мерло, Мальбек, Пино Нуар и Гаме фрео.

Уже через 2 десятилетия Пуркарские вина и, в первую очередь, знаменитая марка «Негру де Пуркарь», стали широко известны и вышли на европейскую арену. А в 1878 г, на Всемирной выставке в Париже, «Негру де Пуркарь» завоевал свою первую золотую медаль, обойдя знаменитые бордосские вина. Пуркарские вина заказывали к своему столу российский император Николай II, английский король Георг V, английская королева Виктория. Вина из Пуркар продавались в Дании, Голландии, Швеции, Германии, Франции.

Однако затем случилась беда, в конце 19-го века пуркарские виноградники были поражены филоксерой, и винное производство было закрыто. А события начала и середины 20-го века, войны и революции, не позволили вновь его возродить.

Лишь в 50-е годы 20-го века началось возрождение пуркарского виноделия. Стараниями Пимена Купчи, возродившего марку «Негру де Пуркарь» и создавшего «Пурпуриу де Пуркарь», и академика Иона Унгуряну, создавшего марку «Рошу де Пуркарь». Предприятие бурно развивалось, росли площади принадлежащих ему виноградников, а пуркарские вина вновь стали завоевывать рынки.

К концу 80-х – началу 90-х годов в связи с тяжелым экономическим состоянием завод стал испытывать трудности, росли его долги, и к началу 2000-х годов производство было полностью свернуто.

Возрождение производства начинается с 2002 года и связано с именем предпринимателя Виктора Бостана, когда началась тотальная реконструкция и технологическая модернизация Пуркарского завода. Завод реконструирован и оборудован по последнему слову техники. На месте старой усадьбы возвышается гостиничный комплекс, выдержанный в лучших европейских традициях, где каждый может отдохнуть и попробовать вино из знаменитых винных погребов. Обустроены новые подвалы, где в 5000 французских дубовых барриках и в 14 дубовых бутах, по 20 тыс. литров каждый, выдерживаются и облагораживаются пуркарские вина. В апреле 2007 года на винодельню был приглашен эксперт из Франции Матиас Пеллисар (Mathias Pellissard), а в 2008 году — консультант из Шампани, которые занимаются вопросами виноградарства. Новейшее оборудование закуплено у первоклассных европейских производителей. В собственности предприятия более 300 га виноградников и их площади расширяются.

Винэрия Пуркарь на январь 2007 года является обладателем 27 высоких наград с международных специализированных конкурсов и дегустаций за высокое качество и вкус производимых вин.

С возрождением винного производства оживилась и жизнь села Пуркары, некогда богатого и процветающего. Одним из свидетельств этого является открытый в августе 2011 года мемориальный комплекс над братской могилой воинов, погибших в боях Второй мировой войны в этих краях.

Пуркары являются одной из брендовых туристических достопримечательностей Молдовы и посещаются иностранными и молдавскими туристами. К их услугам на территории предприятия построен замечательный туркомплекс с зоной отдыха, озерами, гостиницей, обширной развлекательно-познавательной программой, дегустациями вин и возможностью насладиться блюдами традиционной молдавской кухни.

Небольшой фотоальбом о посещении села и винзавода в августе 2011 года дадут вам более наглядное представление о сказанном.