Зарплату пересчитают: некоторые граждане Молдовы будут получать по-новому

Законодательные поправки, которые предлагает принять Минобразования, предусматривают корректировку методологии оплаты труда для некоторых преподавателей высших учебных заведений.

Руководящий состав молдавских вузов финансово простимулируют. Министерство образования, культуры и исследований предлагает законодательные изменения, которые коснутся руководящего состава университетов, находящихся на финансовом самоуправлении.

Что изменится в оплате труда

Зарплаты изменятся у деканов и их заместителей, а также у заведующих департаментами, кафедрами и лабораториями. Минобразования предлагает изменить для них класс оплаты труда - от второго до шестого (на данный момент он колеблется в интервале от двух до четырех).

В каждом отдельном случае перерасчет будет производиться исходя из внутренней методологии учебного заведения. Кроме того, руководящему составу дадут возможность больше заниматься преподавательской деятельностью. Будет предоставлено право брать на себя половину учебной ставки, а не четверть, как это предусмотрено на данный момент. В профильном ведомстве отмечают, что ныне действующие ограничения могут привести к блокированию учебного процесса в университетах. Преподавателей в вузах не хватает, многие из них работают на полторы ставки.

Не хватает не только педагогов, но и студентов

Ежегодно в течение 12 лет подряд в Молдове сокращается число студентов в вузах республики, отмечает эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.

По его словам, в текущем учебном году учащихся стало меньше еще на пять тысяч человек, то есть всего 60,6 тысячи. Это в два с лишним раза меньше, чем 12 лет назад. Основные факторы, которые повлияли на такую статистику, по словам Ионицэ, заключаются в том, что продолжается сокращение числа молодых людей студенческого возраста.

"Если в 2008 году население Молдовы в возрасте 18-22 лет составляло 365 тысяч человек, то сейчас – 219 тысяч", - отметил эксперт.

Проблемы в системе высшего образования отмечает и советник президента по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович. К 2020 году число студентов в молдавских вузах может сократиться до 50 тысяч челов.. "Это критическое число. Это превратит Молдову в страну, которая идет по пути исчезновения высшего образования", — заявил он, ссылаясь на исследование, проведенное при поддержке Всемирного банка.