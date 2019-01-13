В Молдове выведена новая порода политических лидеров. Как же их отличить избирателю?

На протяжении последних десяти лет выборы в Молдове в точности напоминают сюжет известной сказки о приключениях Буратино.

Буратино опять приглашают на выборы

Раз за разом незадачливого героя-избирателя приглашают прийти на волшебное «Поле чудес» и закопать в ямку золотую монетку - свой голос. И ему обещают: как только он это сделает, то наутро из ямки вырастет деревце, а на нём вместо листьев будут висеть золотые монеты. То есть проблемы Буратино-избирателя сами собой решатся, появится власть, которая его жизнь превратит в сказку.

И теперь, когда выборы в молдавский парламент-2019 запустились, мы вновь наблюдаем хорошо известный сюжет. Чтобы убедиться в этом, нам нужно хорошенько протереть глаза и распознать: кто перед нами и что у него на уме.

Рассказывать сказку о золотом дереве должны другие лица

Поскольку предыдущие обманы жизнь разоблачила, то на этих выборах нам должны были предложить что-то новое. И это «новое», конечно, появилось, и оно содержит два основных элемента.

Первый заключается в том, что рассказывать историю о том, что в ямку нужно закопать золотую монетку, должны другие люди. Поэтому главной темой, которую партии, комментаторы, СМИ начали «продавать» массам, стала идея о необходимости прихода свежих политических сил и новых лиц.

Как бы давая отмашку местным прохиндеям, первым об этом заговорил Брюссель. Еще в 2015 году европейский комиссар по вопросам добрососедства Йоханнес Хан подверг резкой критике молдавский политический класс. «Для возрождения страны необходимо новое поколение политиков… В данный момент политики в Кишиневе не заслуживают доверия, и требуется свежее дыхание», - сказал тогда господин Хан.

Уловила суть, оценила по достоинству, а затем и стала воплощать в жизнь идею еврокомиссара ДПМ.

«Наступила ночь, в Стране Дураков закипела работа»

На съезде Демпартии в 2016 году произошло два знаковых события. Влад Плахотнюк отодвинул в сторону «обаятельного и привлекательного», но абсолютно неэффективного Мариана Лупу и возглавил партию сам. Конечно, и так был ясно кто в «доме» хозяин, но нужно было создать иллюзию того, что в правящей партии происходит обновление.

Второе проистекало из первого: главное, о чем говорил тогда на съезде Плахотнюк, это формирование нового политического класса. «Прошло время мнимых политических героев и авантюристов. Люди… ищут новых политиков с новым стилем управления, за которых они будут голосовать на следующих выборах», - поучал своих коллег лидер ДПМ.

Безусловно, для реализации этой цели нужен был соответствующий механизм. И демократы с большим напором стали продвигать идею выборов по одномандатным округам. Дескать, дадим народу право напрямую определять себе лидеров, которые им по душе. Так «новые» политики и выборы в одномандатных округах и стали двумя главными приманками для молдавских «буратино», желающих вновь закопать свой «золотой» на «Поле чудес».

Без бумажки - ты букашка, а с бумажкой - человек

«Неподкупность» - главное отличие всех нынешних лидеров от тех, за которых мы голосовали ранее.

Каждый кандидат сегодня является обладателем уникального документа. В нем черным по белому написано, что состояние политика добыто честным путем, у него нет конфликта интересов и за ним не числятся другие правонарушения.Поэтому он вправе занимать важную государственную должность. А избиратель, нисколько не сомневаясь, что перед ним честное лицо, может отдать ему свой голос.

И таких абсолютно «неподкупных» зарегистрировалось кандидатами по округам более 400 человек. Среди них и бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук. Выдвинулся он по Каларашскому одномандатному округу №15. «В этом округе 65 522 человека с правом голоса. Я знаком с абсолютным большинством из них. Можно сказать, что они мои друзья по жизни», - утверждает Киринчук.

Однако известно, что в августе 2017 года экс-министр был осужден на год и четыре месяца условно. Также его оштрафовали за извлечениевыгоды из влияния и злоупотребление служебным положением. Обвиняемый свою вину признал.

Кристально честные кадры ДПМ

Немало абсолютно «неподкупных» предложено и Демпартией, той самой, что объявила чистку в своих рядах и формирование класса кристально честных политиков.

В одномандатном округе №31 Кишинева попытает счастье министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. В бытность Габурича премьером против него было возбуждено уголовное дело за фальсификацию диплома о высшем образовании. Это стало причиной его увольнения с должности, после чего правоохранители дело замяли. Габурич также подписал тайное распоряжение о выделении миллиардов банкам группы ВЕМ, когда о грандиозном финансовом мошенничестве уже стало широко известно.

Имеет сертификат о неподкупности и глава МВД Александр Жиздан, баллотирующийся в округе №34 Анений Ной. Журналисты RISE Moldova изучалиинформацию об имуществе и его источниках главного полицейскогоМолдовы. Выяснилось, что Жиздан обосновался в элитном особняке, но дом записан на престарелых родителей жены, которые скромно проживали в селе Жямэна района Анений Ной. За министром и его супругой числится также кишиневская квартира и два автомобиля.

Героем разоблачительных публикаций слывет и нынешний премьер Павел Филип. В 2017 году издание «Ziarul de gardă» нашло у Филипа роскошный особняк, не указанный в декларациях. Его рыночная стоимость составила около 400 тысяч долларов. Дворец был записан на 23-летнего сына. Уже в 2018 году журналисты RISE установили, что премьер приобрел другой дом, по соседству, стоимостью несколько миллионов лей. Согласно информации, недвижимость выкупила подставнаяфирма. Ее контролируют сыновья премьера. Еще одна подобная история - и о детях Филипа народ будет сочинять анекдоты, как в свое время о сыне президента Воронина Олеге.

Как Канду и Тимофти подставили Плахотнюка

У общественности немало вопросов и по поводу главы партийного ордена «неподкупных».

Недавнее журналистское расследование о наличии у лидера ДПМ дорогих особняков в фешенебельных местах Европы наделало много шуму. С соответствующим запросом в генпрокуратуру по этому поводу обратилась председатель ПДС Майя Санду. Но прокуроры не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть представленную информацию.

Возникли вопросы и по поводу декларации, представленной Владом Плахотнюком в ЦИК. Конечно, они не имеют отношения к пианино стоимостью в 131 тысячу евро и коллекции раритетных книг, оцененной в 11 миллионов лей. Непонятно, почему в декларации нет сведений по компании Prime Management SRL. Известно, что глава парламента Андриан Канду является младшим партнером Плахотнюка в этом бизнесе. В своей декларации Канду указал, что получил вследствие ликвидации компании Prime Management SRL 460 тысяч лей. Но львиная доля в этой конторе принадлежала Владу Плахотнюку. Так что, ненадежный родственничек оставил лидера ДПМ без доходов в результате сделки по ликвидации? И потом, была ли ликвидация Prime Management SRL настоящей, ведь телеканалы, входящие в холдинг, как обслуживали, так и обслуживают интересы Демпартии. Но если вещательная политика не изменилась, то не указывает ли это на то, что и собственники остались прежними? А фиктивной ликвидацией прикрылись как фиговым листком?

В суде решил оспорить выдачу сертификата о неподкупности Владу Плахотнюку и его давний оппонент, лидер партии«Наш дом – Молдова» Григорий Петренко, ныне проживающий в Германии. Он утверждает, что «постановление парламента от 13 февраля 2013 года о вотуме недоверия Владу Плахотнюку (которое юридически остаётся в силе) вкупе с решением КС от 22 апреля 2013 года не позволяет Плахотнюку баллотироваться в депутаты в связи с проблемами с неподкупностью».

Также вспоминается отказ Николае Тимофти, тогда президента РМ, выдвигать Влада Плахотнюка кандидатом в премьер-министры. Свое решение Тимофти мотивировал наличием обоснованных подозрений, «что г-н Плахотнюк не соответствует критериям неподкупности и честности, необходимым для его назначения на пост премьер-министра». Следует иметь в виду, что по профессии Тимофти юрист, поэтому свои слова он привык хорошо взвешивать.

«Король» неподкупности

Однако полная дискредитация идеи с выдачей кандидатам сертификатов неподкупности и самой организации (НОН), этим занимающейся, произошла после того, как документ получил самый скандальный бизнесмен, а уже и политик Молдовы Илан Шор.

И дело вовсе не в том, что Шор уже осужден судом первой инстанции, а окончательное рассмотрение дела искусственно затягивается режимом. Просто в публичном пространстве и в виде отчетов детективов Kroll и независимых расследований «кражи века» приведено столько свидетельств коррупционности и мошенничества, что не знать о них могли разве что инопланетяне.

Достаточно прочитать признание самого Илана Шора, например, по «делу Филата», или его комментарии после выхода отчетов зарубежных следователей. Что признает Шор? «Практически все, о чем так громко и «сенсационно» говорит Kroll, было представлено Иланом Шором следствию. В том числе и то, что его банки и структуры использовали в качестве инструментов». Нужно что-то еще? Кто использовал отмывочную машину Шора? Руководители страны и политики. То есть Шор был ядром политического коррупционного синдиката, каким является молдавская власть.

После того, как бизнесмену был выдан сертификат неподкупности, появилось свидетельство о том, что и национальный орган неподкупности является частью этой системы. И по справедливости его работники должны быть уволены, должны вернуть зарплаты, которые ими получены, а сама структура должна быть закрыта.

Говорить о честных и справедливых выборах в Молдове теперь становится как-то не совсем неприлично, а сам электоральный процесс превращается в буффонаду, как мы уже говорили, наподобие сказки о приключениях Буратино.

Лиса Алиса и кот Базилио

Второй важнейшей чертой новой породы политиков, выведенных в Молдове, следует признать их свойство делать дураков из избирателей и всех остальных. Многие комментаторы уже высказали свое изумление по поводу деклараций о доходах лидеров движения ACUMМайи Санду и Андрея Нэстасе. Нельзя избавиться от впечатления, что перед нами лиса Алиса и кот Базилио, заманившие Буратино в Страну Дураков. «Подайте бедному слепому коту Базилио и хромой лисе Алисе» - вытекает из их деклараций о доходах. Двое безработных постоянно обращаются к обществу с просьбой о финансировании их партий и СМИ.

Характерны истории об использовании в темных схемах Андреем Нэстасе собственной матери и тещи. Одна получила из офшоров для передачи сыну 300 тысяч долларов, другая - 150 тысяч евро и 400 тысяч лей. Поскольку факты признаны, то, безусловно, возникает вопрос: как может «цельный», «неподкупный» и порядочный человек использовать в грязных политических делишках родную мать и прикрываться ею? Не находится ли такое поведение уже за гранью добра и зла?

«- Врёшь! - сказал Буратино

- Идём, Базилио, - обиженно свернув нос, сказала лиса, - нам не верят - и не надо...

- Нет, нет, - закричал Буратино, - верю, верю!.. Идёмте скорее в Страну Дураков!».

Мы не халявщики. Мы – партнеры

Конечно, у новой породы молдавских политических лидеров есть и другие отличительные черты. Из важных назовем еще искренность и честность.

В этом смысле хорошим примером для нас является Сильвия Раду. Помните, сколько раз Раду рвала на себе майку и доказывала, что она - независимый человек и политик. Это было и на президентских выборах, и на выборах гепримара столицы. И в результате мы увидели, как Раду влилась в дружную семью Демпартии, стала министром правительства Филипа, а теперь и кандидатом ДПМ на выборах.

А сама идея демократов о чистке рядов и формировании нового политического класса? Где же все это? Кругом «абсолютно честные» люди, как выразился премьер Филип. И во главе всей колонны неутомимый Илан Шор, который уже прогремел по всей Молдове концертами с участием Стаса Михайлова. В защиту действий Шора по предвыборной агитации выступил ЦИК. Здесь считают, что Шор, организовав концерты, не нарушил законодательство о выборах, так как мероприятия прошли до того как партию зарегистрировали для участия в выборах. И потом, это не агитация, а «политическая деятельность». Сам же бизнесмен-политик сказал, что он тут ни при чем, надо спросить у организаторов концертов. Партия Шора лишь выступила партнером акции.

Буратино, запомни! Ты сам себе враг!

Так что же делать молдавскому избирателю со своим голосом? Со стороны уже раздаются советы – «бойкотировать выборы!». Но это глупость.

Теперь на выборах нет порога явки. Сколько бы нас ни пришло, выборы будут признаны законными. Ну хорошо, проигнорируют мероприятие противники «нового» поколения политических лидеров, зато власть, используя свой админресурс, загонит на участки всех бюджетников и зависящих от них людей с семьями. А приход или отсутствие этой массы будут фиксироватькамеры наблюдения на участках. И кто победит в результате «бойкота?»

В настоящее время как меньшее зло пока видится такой выход: пойти на выборы и по линии одномандатных округов проголосовать за представителей тех партий, чья программа вам ближе. Проигнорировать независимых, так как они способны превратить новый парламент в балаган и рассадник политической коррупции. Вспомните: как ни хитры были лиса Алиса и кот Базилио, как ни силен и ужасен Карабас-Барабас, но победителем все же вышел Буратино.

Сергей ТКАЧ