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Болгария хочет переселить 100 тысяч болгар из Молдовы и Украины
13.01.2019

Около 100 тысяч болгар из Молдовы и Украины планируется переселить в Болгарию в рамках проекта «Возрождение» для обеспечения страны рабочей силой. 

Проект разработала конфедерация независимых профсоюзов Болгарии. Как сообщил болгарским СМИ президент Болгарии Пламен Димитров, идея в том, чтобы не ввозить в Болгарию рабочих, а найти механизм переселения болгар, живущих на Украине и в Молдове.

«Мы говорим о людях с квалификацией, - объяснил Пламен Димитров. - По неофициальным данным, в Молдове живет около 300 тысяч болгар, а на Украине - более 200 тысяч. Точно никто не знает их количество. Мы считаем, на самом деле можно говорить о 600-700 тысячах человек с болгарским самосознанием. На первом этапе, совместными усилиями государства, всех институтов, местной власти, бизнеса и профсоюзов, мы могли бы привлечь не менее 100 тысяч человек».

Бизнес должен подробно картографировать свободные рабочие места в Болгарии и условия, на которых они предлагаются, подчеркнул Димитров: «Местная власть должна сказать о возможностях предоставления определенных условий жизни, говорим о брошенных домах в пригородах и малых населенных местах и при каких условиях их можно купить».

Предварительные расчеты конфедерации независимых профсоюзов Болгарии показывают, что необходимо около 100 миллионов болгарских левов (более 50 миллионов евро) для переселения около 30 тысяч человек и еще столько же - на ремонт и покупку жилья. 


 
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