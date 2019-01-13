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Как Молдавские звезды провели зимние каникулы
13.01.2019
«Комсомолка» узнала, где наши випы отдыхали от тяжелых трудовых будней и отдыхали ли вообще [фото]
Оля Тира на курорте во Вьетнаме

Певица Оля Тира зимние праздники отмечала на пляже во Вьетнаме. Нежилась на солнышке и радовалась всем прелестям курортного отдыха. Фотографии с отдыха Оля Тира опубликовала на своей странице в Instagram.

Оля Тира Фото: Соцсети

Оля ТираФото: СОЦСЕТИ

Оля Тира На отдыхе Фото: Соцсети

Оля Тира На отдыхеФото: СОЦСЕТИ

Анастасия Фотаки покоряла горные вершины в Украине

«Мисс Бикини» Молдовы на рождественские праздники вместе с подругами отправилась на горнолыжный курорт. В Буковельмодель освоила лыжи, сноуборд и не могла нарадоваться живописным пейзажам курорта.

"Мисс Бикини" МолдоваФото: СОЦСЕТИ

Наталья Гордиенко встретила Новый год на сцене

Певица Наталия Гордиенко, которая достаточно быстро после рождения ребенка вернулась на сцену, Новый год тоже встретила, как говорится на посту. Молодая мама в новогоднюю ночь развлекала публику на живом концерте в Ниспоренах.

Наталья Гордиенко на концерте Фото: Соцсети

Наталья Гордиенко на концертеФото: СОЦСЕТИ

Ионел Истрати тоже на на сцене, но в в Греции

Артист Ионел Истрати на Новый год отправился в солнечную Элладу. Правда, вовсе не на отдых. В новогоднюю ночь Ионел Истрати пел и плясал на сцене. К этому концерту артист готовился не один месяц и судя по комментариям фанатов артиста, выступил Ионел Итсрати достойно. А вот Рождество певец провел в родительском доме в молдавской глубинке селе Цыбуцлевка. К слову, его отдых продлился не долго. Уже 7 января артист дал сразу два концерта: один в селе Бессарабка, второй - в Калараше. Трудился, как пчелка популярный певец.

Ионел Истрати Фото: Соцсети

Ионел ИстратиФото: СОЦСЕТИ

Ион Суручану в Румынии, там где он суперстар

Любимые многими артист Ион Суручану в откровенном интервью «Комсомолке» признался, что уже 15 лет в новогоднюю ночь выступаю в Румынии. По его словам, он для наших уже стар, А для румын – суперстар. Артиста постоянно приглашают на концерты в Румынию. Этот год не стал исключением.

Лилу Ожован предпочла семейных отдых в горах

Телеведущая Лилу Ожован несмотря на достаточно плотный рабочий график и двоих детей путешествует много. На зимние каникулы Лилу вместе с супругом и детьми отправилась на горнолыжный курорт в Румынию, откуда баловала фолловеров откровенными фотографиями. Каникулы телеведущая решила в этом году себе продлить и устроила романтическую поездку с супругом в Европу. Лилу отправилась в Бельгию ее любимый город Брюгге

Телеведущая Лилу Ожован Фото: Соцсети

Телеведущая Лилу ОжованФото: СОЦСЕТИ

Лилу в Бельгии Фото: Соцсети

Лилу в БельгииФото: СОЦСЕТИ

Karizma провела зимние каникулы в Америке

Молдавская исполнительница Karizma свой день рождения отпраздновала в Чикаго, а затем с подругами отправилась на горнолыжный курорт Каскад Маунтин, который находится в Портедж, штат Висконсин (США).

Каризма Фото: Соцсети

КаризмаФото: СОЦСЕТИ

Георгий Кавкалюк встретил Новый год в городе Ганса Христиана Андерсена

Главный полицейский Молдовы Георгий Кавкалюк на Новый год отправился на несколько дней в столицу Дании город Копенгаген. Столица Дании, к слову поражает не только архитектурой, но и ценами. Без преувеличений можно сказать, зимние каникулы однозначно влетели в копеечку.

Ксения Дели - в узком семейном кругу на родине супруга

Католическое Рождество самая известная молдавская модель Ксения дели вместе с малышкой и супругом миллиардером встретили на родине Осама Фати Рабах аль-Шариф в Каире(Египет). Правда, судя по фотографиям опубликованным в социальных сетях обошлись без новогодней ели и шумных вечеринок. Оно и не удивительно, если учесть, что мусульмане не отмечают подобный праздник.

Ксения Дели Фото: Соцсети

Ксения ДелиФото: СОЦСЕТИ

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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