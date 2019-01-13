Исповедь стюардессы: Секс в самолете – миф, разве что вы гимнасты

Бортпроводница рассказала "Комсомолке", когда нужно "поймать дзен, чтобы не послать хама куда подальше" и что такое эффект бумеранга.

Восемь лет наша собеседница поднималась на борт самолета, улыбкой встречала пассажиров, помогала расположиться и заботилась о них во время полета.

В профессию она пришла в 22 года - ни семьи, ни детей, ни кошки. Ей нравилось летать. Но времена меняются. Она обрела семью, списалась на землю и сегодня раскрыла несколько секретов своего не лишенного романтики ремесла.

Форма с "убитого"

Раньше в стюардессы отбирали очень строго и по внешности - вес не должен превышать нормы, талия узкая, зубы ровные. Сейчас такая текучка кадров, что берут всех.

Бортпроводники уходят чаще, чем приходят - месяц обучения, медосмотр. Потом заключается контракт, скажем, на месяц - а за месяц руководство найдет кучу уловок, чтобы меньше платить или официально не оформлять. Вот и бегут из профессии.

Кстати, новеньким выдают форму с "убитого" - так прозвали тех, кто увольняется. Форму донашивают стажеры - новую им никто не шьет.

Мы не прислуга!

Мы не прислуга! Такое к нам отношение доводит до бешенства. Мы обслуживающий персонал. Я могу повесить пальто в гардероб и принести воды. Постелю салфетку и поставлю поднос с едой, принесу плед и подушку. Но я не обязана таскать ваши чемоданы, пересаживать друзей из эконома в бизнес, выбрасывать грязные памперсы и следить за вашим ребенком.

Поймать дзен

Стоим, встречаем пассажиров с улыбкой:

- Здравствуйте! Рады приветствовать вас на борту нашего самолета!

И тут какой-то тип зло скалится и выдает:

- Че вы лыбитесь? Небось пьяные уже, да?

В такой момент важно поймать дзен и не послать хама кудаподальше. Ведь ты на работе, отвечаешь за жизнь 180 человек, пусть они и не догадываются об этом.

У капитана спецпорция

Довелось мне летать с Натальей Могилевской, Олей Поляковой и Дашей Астафьевой. Звезды на борту ничем не выделяются из толпы. Наоборот, стараются быть неприметнее.

Однажды летели с ведущим ТВ-шоу "Адская кухня" Арамом Мнацакановым. И мне нужно было предложить известному шеф-повару и гурману пообедать. Но бортовое питание в то время оставляло желать лучшего. Собираюсь с силами, надеваю фартук и подхожу. Только рот открыла, а он так по-отечески: "не надо, прошу вас, только воды". Стало стыдно. Вроде ничего не сделала, а жутко неловко вышло.

Что обычные пассажиры, что "звездные" на борту самолета питаются одинаково. Боксы отличаются содержимым лишь по классам.

Экипаж ест то же, что и бизнес-класс. Только у командира отдельная порция. Это на случай безопасности: если отравится едой и ему станет плохо - второй пилот останется.

За питанием очень внимательно следят. Правда, однажды был скандал, когда в экипажном питании под пленкой нашли сигаретный окурок и стекло. Но это вопрос к кейтерингу - скорее всего кто-то у них уволился и оставил о себе память.

Сексом не занимаются, но курят

Откуда берутся эти бредни про секс в туалете - не знаю. Я как-то пыталась там переодеться, почувствовала себя кашалотом - очень неудобно. Возможно, какие-то гимнасты и занимаются сексом в туалете на борту, но я лично никого не ловила. Да и не находил никто следов такого "преступления" - перед каждым рейсом туалеты тщательно вымываются.

А вот на курении часто ловила. Одного мужика даже больно ущипнула. Воняет дымом, открываю туалет, а он там курит и даже не стесняется. Я ему говорю: бросай окурок, а он мне - сейчас докурю. Не выдержала и как ущипнула его за плечо! Отобрала сигарету. Прочитала длинную нотацию о запрете курения на борту. Жаль, нельзя было потушить окурок об этого мужика.

Снимают с прибыльных рейсов

Начальство наше хоть и состоит в основном из летающих стюардесс, все равно как с другой планеты.

Например, пассажир составил жалобу: у него якобы было неисправное кресло, оно не откидывалось, и он требовал пересадить его в бизнес-класс. Но бездушные стюардессы задернули шторку перед самим носом.

И вот тебя уже вызывают к 9 утра "на ковер". Заходишь с опущенной головой и объясняешь: пассажир сидел в кресле перед аварийным выходом. Кресло там и не должно откидываться, чтобы не препятствовать эвакуации через выход на крыло.

Системы штрафов как таковой для бортпроводников нет. За серьезные провинности могут разжаловать из старших бортпроводников до рядовых. Иногда - снимают с интересных и прибыльных зарубежных рейсов с хорошими суточными. К примеру, за рейс в Берлин раньше платили 50 долларов, а за рейс в Харьков - 50 гривен.

Оплата состоит из оклада и суточных, плюс надбавки за полеты в ночное время, праздничные дни и знание иностранных языков. Длительность самого полета на зарплату не влияет.

Мне страшно летать

Курьезных и смешных случаев в нашей профессии почти нет. Все, что выходит за рамки нормы, считается происшествием. Даже такое, когда на рейс в Лондон садится пассажир на Брюссель. Это не смешно. Это - катастрофа. Начинается разбирательство, многие получают по голове, в том числе и экипаж, который вообще к случившемуся отношения не имеет.

Часто спрашивают: не страшно ли мне летать? Конечно, страшно. Когда я обычный пассажир - до жути боюсь самолетов. Когда я стюардесса - нет.

Многие спрашивают: пытаются ли пассажиры познакомиться со стюардессой? Конечно, да. Но я вышла замуж за пилота.

КСТАТИ

Профессиональный юмор

Заходит пассажир на кухню и видит, что стюардесса достает касалетку (алюминиевый контейнер для еды, - авт.) из духовки и сервирует тележку. Одна касалетка падает на пол. Стюардесса невозмутимо поднимает ее и кладет на место.

Пассажир негодует: "Вы что, хотите, чтобы я ел с пола?" Девушка демонстративно выбрасывает упавший бокс в мусорник. Пассажир уходит. Стюардесса снова достает эту касалетку и шепчет: "Не хочешь есть с пола - будешь есть из мусорника!"

БЫЛО ДЕЛО

Эффект бумеранга

Мне больше нравились регулярные рейсы, нежели чартерные. С ними не угадаешь насколько скверные пассажиры поднимутся на борт.

Самыми сложными в моей практике были хасиды. Моряки, вахтовики, мажоры с Тенерифе и те люди, у которых All inclusive ("Все включено") начинается еще в аэропорту, по сравнению с ними - просто шаловливые ребята.

Помню рейс из Киева на море. Молодая барышня недовольна всем: вылет слишком рано, самолет слишком белый, чай слишком горячий, дует, душно, холодно, жарко, сквозит. В общем все ей не то и не так. После обеда мы начинаем собирать использованные ланч-боксы. Эта недовольная дама, не дожидаясь, пока стюардессы приедут с тележками и соберут боксы, отнесла их на кухню и просто оставила на полу. Шесть ланч-боксов с недоеденной едой и недопитыми напитками.

Наконец, долетели. Все вышли. Экипаж проверяет салон - нет ли забытых вещей. И о боже! Эта барышня оставила в кармане кресла свои документы - паспорт, путевку и бронь. Перед обратным отлетом приходит представитель авиакомпании. Мы возвращаем находку и рассказываем историю про ее недовольство на борту. Представитель подмигнул и сказал: спешить с возвратом утерянных документов не будет. Пусть понервничает немного.

Вот это я понимаю - эффект бумеранга!

УЛЬЯНА КУПНОВИЦКАЯ