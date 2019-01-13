Видеокамеры, из-за которых в Молдове проклинают Майю Санду, были куплены в Китае по… немецким ценам

Экс-министр образования, а ныне лицо правой оппозиции, похоже, имеет проблемы с неподкупностью.

Для начала один бородатый анекдот:

Встречаются два одноклассника.

Один в школе был отличником, второй - закоренелым двоечником.

Сейчас первый явно бедствует, а второй - при деньгах.

И вот тот, который бывший двоечник, а сейчас успешный человек, рассказывает своему школьному товарищу:

- Понимаешь, я беру контейнер с пивом за тысячу долларов, потом скидываю ларешникам за три. Вот на эти два процента я и живу.

Очень похожая история случилась не так давно и с молдавской оппозиционеркой Майей Санду. Помните печально знаменитые видеокамеры, которые по ее требованию были установлены в помещениях, где сдавали БАК? Так вот, теперь они будут знамениты не только тем, что доводили учащихся и их родителей до нервных срывов.

На днях бывший прокурор Кишинева Ион Дьяков сделал заявление, в котором обвинил Санду в еще и финансовых нарушениях при закупке этих камер.

- В 2013 году Майя Санду трижды откладывала тендер на приобретение этих видеокамер с тем, чтобы отдать предпочтение той фирме, с которой, якобы, она договорилась. Министерство образования должно было заплатить семь миллионов леев за 1200 камер немецкого качества.

Но, согласно информации, которую нам сообщили в прокуратуру, аппаратуру приобрели в Китае по более низким ценам, при этом технические параметры не соответствовали заявленным. Это повлекло открытие уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах, которое в скором времени было прекращено, - утверждает Ион Дьяков.

Почему было сделано именно так, куда пошла разница, кто и по какой причине прекратил уголовное дело? Вопросы, которые пока остаются без ответов. Однако один вывод можно сделать уже сегодня: Майя Санду не такая уж белая и пушистая, как рисуют ее нам западные пиарщики. И проблемы с неподкупностью у нее весьма серьезные…