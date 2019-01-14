В Кишиневе обнаружили новые подземные галереи: некоторые из них могут быть опасны

Новые подземные галереи обнаружили в Кишиневе. Три погреба находятся на перекрестке улиц Александру чел Бун и Болгарской. Один из них может быть связан с подвалом под Кишиневской прокуратурой на улице Армянской, говорит глава Агентства по инспекции и реставрации памятников.

"В советское время эти подземные подвалы были приспособлены к системе военной обороны и оснащены вентиляционной системой и бронированными дверями. Там было несколько ветвей. Все они заканчиваются запертыми дверями", - говорит глава Агентства по реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Историки утверждают, что после Второй мировой войны эти туннели использовали как убежища. А в XIX веке торговцы хранили здесь продовольствие. Предполагается, что дверь, до которой дошли археологи, ведет в другие неизвестные на данный момент галереи. Об этом мы узнаем после завершения раскопок. Пока это остается загадкой.

Еще один туннель расположен в старой части города, на перекрестке улиц Пушкина и Шипотелор. В советское время он принадлежал ресторану.

"Видите, как выглядит этот укрепленный, восстановленный погреб. Я говорю о туристической инфраструктуре, которую можно развить под этими подземными переходами. Здесь можно организовать кафе и рестораны", - рассказал глава Агентства по реставрации памятников Ион Штефэницэ.

В то же время, некоторые подземные галереи представляют опасность, говорит Ион Штефаницэ.

"В 2016, 2017 годах на улице Марии Чеботарь 67, в воскресенье под землю провалилась часть дома, где была спальня. Она провалилась в погреб, о существовании которого владельцы не знали", - добавил глава Агентства по реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Подобные погреба есть и в Кагуле, Леове, Хынчештах, Сороках, Унгенах и Лапушне. Обычно их обнаруживают, когда начинается строительство. Раскопки по обнаружению туннелей ведутся в рамках проекта посольства США стоимостью 50 тысяч долларов.