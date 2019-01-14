Орлов: победит ли Молдова на Евровидении и когда это случится

Известный молдавский продюсер рассказал о шансах нашей страны занять первое место на знаменитом международном конкурсе эстрадной песни.

Когда Молдова победит на Евровидении – этот вопрос волнует не только любителей популярной музыки, но и множество далеких от эстрады граждан. Ответ на него в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова дал известный молдавский продюсер Сергей Орлов.

"Победа на Евровидении складывается из очень многих факторов. Это не только песня – это и шоу, и деньги, и политическая позиция исполнителя. Кроме того, в Молдове не существует зала для проведения подобного шоу. Если Азербайджан смог построить его за год, то у нас даже когда построят "Арена Кишинев", количества мест там для такого конкурса будет недостаточно", - сказал Орлов.

Впрочем, собеседник не исключает, что в случае победы Молдова может не справиться с проведением шоу и его проведут в другой стране.

"Были подобные ситуации, в Киеве в 2006 году за месяц до конкурса чуть не поменяли место его проведения, в этом году был ажиотаж в связи с тем, что премьер-министр Израиля сказал, что конкурс будет обязательно в Иерусалиме, потом его перенесли в Тель-Авив, хотя уже шли разговоры о том, чтобы вообще перенести его из Израиля", - отметил продюсер.

Все дело в финансовых возможностях государства, а в Молдове они вряд ли удовлетворят организаторов конкурса.

"Это очень масштабное и сложное мероприятие, и не до конца состояние нашей страны подходит для проведения этого конкурса. А организаторы всегда смотрят на возможности страны", - резюмировал собеседник.