Больше снега в январе не допросимся: В ближайшие дни Молдову ждет легкий морозец, без снегопадов, но зато с грязью

Вопреки прогнозам СМИ, обещающих на наступающей неделе холода и метели, ничего подобного не ожидается [расклад по дням]

Хочется верить, что зимняя сказка в Молдове никогда не закончится, но не тут-то было. На смену снегопаду идет то, что мы обычно называем «зимой по-молдавски», со всей вытекающей отсюда грязью на тротуарах и штанинах.

Смотрите, уже в понедельник, 14 января (с праздником, сосед Василий из квартиры 47, как и обещала, поздравляю! – прим. автора), на всей территории страны будет преобладать температура воздуха от минус одного градуса до 2 градусов тепла. Что это означает? А то, что все это снежное великолепие не менее великолепно потечет: превратившись, в конце концов, в обычную молдавскую грязь. Возможен легкий снежок. Так сказать, остатки циклона.

Зато во вторник, 15 января, уже без осадков – от слова «совсем». Правда, плюсовой температуры уже не будет – от 2 до 3 градусов морозца.

В среду, 16 января, все перевернется с ног на голову – на севере страны ожидается до плюс двух градусов ниже нуля, а на юге – до минус 2! При этом вероятен снежок с дождем на востоке страны.

В четверг, 17 января, в пятницу, 18 января, и в субботу, 19 января, наступит почти весна – до 3 градусов тепла, без осадков, но зато ожидаются туманы ночью и в утренние часы.

Еще теплее станет в воскресенье, 20 января, - аж до 4-5 градусов выше нуля, без осадков.

Похоже, уважаемые друзья, снегопада в январе уже не будет. Ну и ладно.

ЛИДИЯ ТКАЧ