Китайский хирург уснул во время операции, но своё дело он сделал

В Китае хирург проводил операцию, но уснул прямо на операционном столе. Однако люди не только не осудили его, но и восхитились мужчиной. Ведь это была его шестая операция подряд, и даже в царстве Морфея доктор смог не допустить врачебной ошибки.

В клинике №6 в китайском Гуйяне 3 января был напряжённый день. Один из хирургов по имени Луо Шанпенг работал на протяжении 20 часов и провёл пять операций. Он очень устал, но когда в отделение привезли мужчину, чью руку искромсало в мясорубке и почти оторвало от тела, врач не смог оставить несчастного на произвол судьбы.

Доктор взялся за шестую операцию, однако нервы подвели. Намереваясь лишь немного дать глазам отдохнуть, хирург нечаянно уснул прямо в процессе.

Одна из медсестёр сфотографировала коллегу и выложила снимок в популярной китайской соцсети WeChat, пишет DailyMail. Но пользователи не осудили хирурга. Наоборот, его приверженность делу вызвала уважение у юзеров. Тем более, что даже во сне врач держал руку пациента в нужном положении.

Позже Луо рассказал, что он принял решение проводить операцию потому, что в противном случае пациент потерял бы руку. Также врач добавил, что он просто хотел минуточку отдохнуть, но не рассчитал (на этот трюк мозга, похоже, ведутся даже опытные хирурги).

Пациент идёт на поправку, а Луо Шанпенг говорит, что для него честь быть хирургом, и высшее счастье он испытывает, когда помогает людям.