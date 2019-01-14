Мужчина принял 10-кратную дозу Виагры и получил проблемы со здоровьем

Как оказывается, больше - не всегда лучше. Особенно это касается препаратов для лечения потенции.

Житель Массачусетса, США, принял за один раз 750 грамм – 10-кратная доза раствора силденафила (лекарственное средство для увеличения потенции. Самая популярная торговая марка, под которой производится силденафил — Виагра компании Pfizer, США).

История создания препарата для улучшения потенции (Виагра)

«Изначально препарат был синтезирован с целью улучшения кровотока в миокарде и лечения стенокардии и ишемической болезни сердца, однако в 1992 году в ходе клинических испытаний было выявлено, что влияние его на сердечный кровоток минимально, однако он обладает выраженным влиянием на кровоток в области органов малого таза (в половом члене в том числе)», - пишет Википедия.

Желание быть в эту ночь суперменом, по понятным причинам сорвалось. А вот приём такой дозы не прошёл для мужчины бесследно. У него начались проблемы со зрением. О других проблемах со здоровьем журнал JAMA Ophthalmologу, который сообщает об этой истории умалчивает.

По сообщению медиков из Бостона, глаза пациента стали крайне болезненно реагировать на свет и перестали видеть в темноте (в народе это называется куриной слепотой). Но, больше всего неудобство стало приносить пятно в форме пончика, которое мужчина стал видеть пере собой.

Тесты определили, что у неудавшегося мачо появились нарушения в сетчатке обоих глаз. Как сообщают эксперты, у мужчины пострадали сосуды глаз из-за избыточного прилива крови. Оказывается принимаемый препарат, вызывает прилив крови не только к половым органам.