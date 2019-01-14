Нае-Симион Плешка: Только трудом, самоотверженностью и верой в людей можно завоевать доверие и право быть избранным народом

В интервью порталу ТРИБУНА, депутат и кандидат в депутаты по одномандатному округу №30 Чокана Нае-Симион Плешка рассказал, что побудило его баллотироваться на новый депутатский срок, каков электорат на Чеканах, каковы его основные предвыборные тезисы, какой он видит конфигурацию будущего парламента Республики Молдова и др.

T.: Господин Плешка, что побудило Вас баллотироваться в депутаты по округу №30 в секторе Чокана?

Н.С.П.:С самого начала хочу отметить, что я недолго выбирал избирательный округ. Я председатель Территориальной организации ДПМ Чокана, и давно работаю в этом столичном секторе. Поэтому я посчитал целесообразным баллотироваться именно в этом округе. Я знаю проблемы людей, некоторые из них уже решил, и знаю, как сделать больше для жителей этого сектора

T.: Каков, по Вашему мнению, электорат в секторе Чокана?

Н.С.П.: В этой части столицы, в частности в округе №30, на мой взгляд, живут трудолюбивые люди, которые готовы к переменам, которые независимо от возраста, стремятся навести порядок в своем подъезде, дворе, на игровой площадке и на парковке. Это активные люди с гражданской позицией. Вместе с ними мы продолжим делать полезные вещи, которые улучшат качество повседневной жизни каждого.

Т.: Каковы Ваши основные предвыборные тезисы?

Н.С.П.: Во-первых, я нацелен на заботу о конкретных людях. Во-вторых, я поддержу все хорошие проекты правительства, и многие другие, которые нам предстоит внедрить. Также я за европейский курс Республики Молдова, за стабильность, за сохранение и развитие национальных ценностей, за развитие двусторонних отношений с другими государствами, за улучшение экономической законодательной базы, за развитие инфраструктуры, за охрану окружающей среды и др. Также, я хочу, чтобы граждане, выехавшие за рубеж, вернулись домой, и жили здесь достойно.

Т.: Кого вы считаете своими главными оппонентами?

Н.С.П.: Каждый кандидат – личность со своими качествами. Я считаю, что у меня, помимо человеческих качеств, проверенных людьми и временем, есть еще необходимый опыт, и я знаю, как помочь людям. Я человек команды, могу работать, и не боюсь ответственности, и выполняю свои обещания.

Т.: Каковы ваши шансы стать депутатом?

Н.С.П.: Я верю в людей, верю в собственные силы, верю в команду, которая меня поддерживает, и которой я благодарен. Только трудом, самоотверженностью и верой в людей можно завоевать доверие и право быть избранным народом.

T.: Что вы сделаете в первую очередь, получив депутатский мандат?

Н.С.П.:Я выполню свои обещания.Я знаю, что когда тебя избирают конкретные люди, свою работу следует выполнять ответственно и добросовестно, трудиться рука об руку с ними.

T.: Что бы вы особо отметили в своей парламентской деятельности?

Н.С.П.: Я пришел в парламент, чтобы способствовать достижению задач, улучшающих жизнь в стране: интеграции Молдовы в европейское пространство, стабильности в стране, решению социальных и экономических проблем, улучшению деловой среды, привлечению инвесторов, созданию рабочих мест и пр. Это мои приоритеты. Я осознаю, что депутат должен быть ближе к людям, работать в интересах граждан путем определения приоритетов, за счет вклада в разработку проектов законов. Я знаю, что нам следует развивать национальные ценности и содействовать взаимодействию с другими странами мира.

T.: Какой вы видите конфигурацию будущего парламента, и каковы ваши ожидания от его будущего состава?

Н.С.П.: Будущий состав парламента должен состоять из мудрых людей, которые способны во имя гражданина забыть о своих интересах. Они должны невзирая ни на что находить компромиссы, цивилизованно взаимодействовать и сотрудничать, чтобы улучшить жизнь людей. Народные избранники должны с уважением относиться к людям, и не участвовать в дешевых шоу, опускаясь до уличного сленга. Пришло время уважать людей, пора делать добрые дела ежедневно, потому что капля камень точит. Кроме того, я хочу, чтобы мнения депутатов были подкреплены аргументами, а конструктивная критика сопровождалась конкретными предложениями на благо избирателя. С уверенностью могу сказать, что в будущем парламенте будет команда конкретных дел – ДПМ. Шансы, на мой взгляд, есть у ПСРМ и «ACUM». Эти три политформирования должны забыть обиды и подумать о людях, которые их избрали, потому что все граждане Молдовы имеют право на хорошую жизнь дома. Это единственный аргумент, которым должны руководствоваться избранники народа в будущем парламенте.

T. Благодарим Вас.

Андриана Кептине