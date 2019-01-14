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Кто на самом деле управляет Республикой Молдова
14.01.2019

Глубоко ошибаются те, кто считает, что Республикой Молдова в годы независимости управляли политики, партии или коалиции. Этого не было никогда. В Молдове всегда был один «хозяин» – система!

Что это за таинственная система, и откуда она взялась? Это своего рода наследие бывшего СССР, где была закрытая разветвленная привилегированная каста государственных чиновников, которая с годами подверглась мутации, и приспособилась к новым условиям, став сильнее, чем когда бы то ни было. Система состоит из нескольких прокуроров, судей, сотрудников различных силовых структур, а также из представителей других государственных учреждений, которые редко выходят на первый план, но которые полностью контролируют свои области деятельности, и зачастую умело управляют многими из представителей политической власти.

Система существует в собственном мире, и у нее есть свои интересы. Те, кто ею управляют, являются самыми состоятельными и влиятельными людьми в стране. Они зачастую взращивают собственную элиту, в том числе политическую, которая работает на них, и часто система внимательно следит за подъемом того или иного деятеля общественной жизни страны. Система сотрудничает с некоторыми политиками, заставляя их думать, что они ее контролируют, но на самом деле, система всегда оказывается сильнее, и выживает тех, кто пытается заставить ее работать на себя.

У системы есть свои методы работы с теми, кого она использует для достижения своих целей, но все они основаны на человеческих слабостях. Некоторые подчиняются системе, потому что уязвимы с точки зрения неподкупности. Другие – потому что стремятся проще возвыситься, и система может им в этом помочь. Третьи расплачиваются за «грехи» близких, а четвертые – просто любят деньги и др. Системе известны слабые стороны каждого, и самое главное, она интуитивно чувствует моменты слабости своих потенциальных «жертв», и именно в эти моменты наносит свои удары.

Глубоко ошибаются политики, которые считают, что, будучи у власти, смогли подчинить себе систему. Это не так! Система не подчинилась им ни на миг, она просто согласилась на временное сотрудничество, которое на данный момент соответствует ее интересам. А если политику или партии в какой-то момент удалось добиться очевидных преимуществ в результате сотрудничества с системой, то это произошло только потому, что этого хотели руководители системы. А когда политик или партия стали бесполезны или опасны для нее…

…Молдова готовится к парламентским выборам, а система занята своими делами, потому что ей не о чем беспокоиться. Руководители системы знают, что после выборов ничего особенно не изменится. И все это потому, что политики считают, что они должны бороться только между собой. Конечно, и это необходимо, только вот подавляющее большинство молдавских политиков не понимают, что самая большая битва за Молдову (как они любят говорить), это битва с системой. Если они этого не поймут, то рано или поздно, все они падут перед системой. И их одолеют не другие политики, а она – система.

Думитру Спэтару


 
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